الرباعي: لم أدخن طوال حياتي أو أشرب الخمر واتربيت على صوت عبد الباسط

قال الفنان صابر الرباعي، إنه لم يقم طوال حياته بتجربة تدخين السجائر أو المشروبات الكحولية، لأنه كان يريد لحياته أن تكون سليمة وجيدة، «كنت راسم لحياتي أني أمشي فيها نضيف، ومحبتش إني أعكرها بسيجارة أو بأفعال صبيانية في سن المراهقة، وكنت لازم أحافظ على هدوئي واتزاني، ومحاولتش أجرب أي حاجة».

الرباعي: «دخلت هندسة لأنها كانت ميولي وقتها»

وأضاف «الرباعي»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة»، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أنه وبعد سنوات من طفولته، قرر والده الانتقال من بلدته الصغيرة إلى العاصمة في تونس، «ده علمني المسؤولية والنجاح في أي طريق أدخله، ودخلت كلية الهندسة لأن ميولي كانت هكذا وقتها، وكنت بغني ورا الباب بسبب خجلي وأنا صغير».

الرباعي: «الشيخ عبدالباسط هو الصوت الوحيد اللي اتربينا عليه في تونس»

وأوضح أنه كان دائما ما يقلد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ البراق، «الشيخ عبدالباسط هو الصوت الوحيد اللي اتربينا عليه في تونس، وكان يضاهيه في تونس الشيخ براق، وكان يتواجد دائما في رمضان، والشيخ عبد الباسط كنا نسمعه دايما في الجوامع بنغمة شرقية».

وأكد أنه كان طفلا خجولا للغاية، وكان يجلس مع أهله من أجل الغناء وكسر حاجز الخجل الذي كان يعاني منها، «مبحسش إن الخجل اللي بحس فيه مرتبط بيا أنا، ولكني أخجل من بعض الأشياء اللي صارت اليوم كانحدار الذوق العام أو قلة الأخلاق بشكل عام، حاجة تؤسف ودي نتاج للحالة اللي نعيشها في العالم».