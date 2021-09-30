وزير الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح حتى يونيو المقبل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، إن أسعار الكهرباء مستقرة وثابتة حتى 30 يونيو المقبل، وسيحدث تغيير في 1 يوليو من كل عام، حتى العام المالي 2024- 2025، ولكن الأسعار على الشرائح الكبيرة ستظل ثابتة في السنة التالية أيضًا، موضحًا أن الدولة وضعت خطة لدعم الكهرباء، خلال خمس سنوات، تبدأ من السنة الحالية بقيمة 76 مليار جنيه، موضحًا: «اللي ياخد فوق الألف كيلوات لا ندعمه، ولكن ما زال هناك دعم لشرائح مختلفة وهي الفئات الأولى بالرعاية».

تأثر الأسعار بتغيير سعر الطاقة

وأوضح: «مما لا شك فيه أن عملية تغيير سعر الصرف، أثر بشكل كبير في أسعار الوقود، وهذا ينعكس على أسعار الطاقة الكهربائية، وحاليًا هناك دعم كبير للفئات الأولى بالرعاية، ولكن من يستهلكون أكثر من 1000 كيلوات عددهم لا يتعدى الـ250 ألف شخص، وهم يدفعون أكثر من التكلفة الفعلية، لأنهم يدفعون جزءًا من الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية وهذا نوعًا من التكافل الاجتماعي».

وعن الافتتاح التجريبي لأول مركز تحكم آلي في شبكات التوزيع، قال «شاكر»، إن مصر لم يكن لديها مراكز التحكم الآلي في شبكات الكهرباء، ولكنه افتتح اليوم التشغيل التجريبي لأول مركز تحكم آلي، مشددًا على أنهم يخططون حاليًا لإنشاء 47 مركزًا على مستوى الجمهورية من هذا النوع، وهذا يحتاج إلى بنية أساسية جيدة لشبكات التوزيع.

وأضاف «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن الدولة استطاعت في الفترة الأخيرة تحسين البنية التحتية في الكهرباء، وأضافت 28 ألف ميجا وات منذ 2014 وحتى الآن، بعدما كان هناك عجزًا يقدر بـ6 آلاف ميجاوات، لافتًا إلى أن هذه الطاقة يجب نقلها على شبكات متعددة من الجهد، وكان هناك مراكز للتحكم في هذه شبكات الكهرباء، ولكن لم يكن لدينا مراكز تحكم في شبكات التوزيع.

ماذا تفعل مراكز التحكم الآلية؟

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مراكز التحكم الآلية، تفيد عند حدوث عطل ما، موضحًا أنه عند حدوث العطل فإن مراكز التحكم تجمع المعلومات أولًا بأول، وتنقل المشكلة فورًا إلى المركز، وهناك الكثير من العاملين الذين يتابعون المشاكل التي تظهر، وعندما يرى العامل هذه المشاكل يستطيع التعامل معها من مكانه، موضحًا أن هذا يحسن الأداء بشدة لفائدة المشتركين».

ولفت إلى أن مصر، تستعد لمشروع كبير للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وهناك أيضًا مشروعات لتصدير الكهرباء مع قبرص واليونان.