طبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لسنة 2021 لاستهلاكات كروت شحن العدادات المسبقه الدفع بدءا من أمس على أن يتم تطبيق الزيادة على فواتير الاستهلاك الشهرية للعدادات التقليدية القديمة بدءا من فاتورة استهلاك أول أغسطس المقبل بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

نسب أسعار الكهرباء في مصر 2021 بعد الزيادات الأخيرة

واعلنت وزارة الكهرباء نسب الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لسنة 2021 والتي تتراوح بين 8.5% حتى 26.3% حسب نوع الشريحة بزيادة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة فيما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة إلى 12 قرشًا.

أسعار الكهرباء في مصر 2021 بعد الزيادات الأخيرة للاستهلاك المنزلي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 والتي تمّ تطبيقها أمس بالنسبة للاستهلاك المنزلي:

- الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات وسعر هذه الشريحة حاليًا 48 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 26.3%.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليًا 58 قرشا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 20.8%.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات وسعرها حاليًا 77 قرشًا بزيادة 12 قرشًا بنسبة زيادة 18.5%.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليًا 106 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 10.4%.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليًا 128 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 8.5%.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، سعرها حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليًا 128 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 8.5%.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها حاليًا 145 قرشًا.