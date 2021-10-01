«ذا صن» تنقل عن «الوطن» حكاية شاب تصادف تاريخ وفاته مع أرقام سيارته

نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية في نسختها الأمريكية، عن «الوطن»، خبر وفاة الشاب عبدالله زيزو بطيئة في حادث سير بالسيارة التي كان يقودها على محور المحمودية بـ الإسكندرية في الساعة 9 مساء في 25 سبتمبر الماضي.

الصحيفة البريطانية: الأرقام الموجودة على لوحة ترخيص السيارة تنبأت بساعة وتاريخ وفاته

وقالت الصحيفة البريطانية، إن مودي منير صديقه المقرب، أشار لـ «الوطن»، إلى أن الأرقام الموجودة على لوحة ترخيص السيارة، تنبأت بساعة وتاريخ وفاة زيزو.

وأضاف منير، أن لوحة ترخيص الضحية كتبت «سين ياء ألف-9-25-9 »، مشيرا إلى أن الرقم 9 الأول يمثل الساعة، و25 يمثل اليوم، و9 يمثل شهر سبتمبر، وتابع منير قائلا إن «مصيرك مكتوب على نمر السيارة يا صديقي».

وكان صديق «عبد الله»، رفض ذكر اسمه، إن عبدالله لقى مصرعه في سيارة غير سيارته الخاصة، إلا أن تلك السيارة تعد إحدى سيارات عائلته، حيث يعود لأحد أفراد عائلة كبرى في تجارة السيراميك في الإسكندرية.

وأضاف الصديق في تصريحات لـ«الوطن»، أن سيارة عبدالله «لانوس بيضاء»، وتحمل لوحات «س د ب - 1757» وهي غير السيارة التي لقى بها مصرعه في محور المحمودية وكأن القدر أراد ذلك، لتتشابه أرقام السيارة مع تفاصيل الحادث.

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