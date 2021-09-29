مصادفة عجيبة في مصرع شاب بحادث سير.. «قدره مكتوب على نمرة عربيته»

حالة من الحزن تخيم على الإسكندرية نتيجة وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما يدعى عبدالله زيزو بطيئة، الذي لقى مصرعه في حادث سير بالسيارة التي كان يقودها على محور المحمودية، حيث تحطمت السيارة بشكل كامل ما نتج عنه وفاته في حينها، إلا أن الغريب في ذلك الحادث هو ارتباط موعد الحادث بنفس أرقام السيارة التي كان يقودها.

سر أرقام السيارة في حادث شاب الإسكندرية

بحسب مودي منير، أحد أصدقاء القتيل على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادث شهد أمرا غريبا، حيث إن لوحة السيارة التي كان يقودها «عبد الله» كانت تحمل أرقام «س ي أ - 9259» وهو ما فسره البعض أن ذلك يعني سوء الحظ، حيث حملت الأرقام في طياتها موعد الحادث الأليم، الذي حدث في الساعة 9 مساء من يوم 25 سبتمبر أي شهر 9، ما جعله يقول: «قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى».

الشاب توفي في سيارة غير سيارته

من جهته، قال صديق «عبد الله»، رفض ذكر اسمه، إن عبد الله قد لقى مصرعه في سيارة غير سيارته الخاصة، إلا أن تلك السيارة تعد إحدى سيارات عائلته، حيث يعود لأحد أفراد عائلة كبرى في تجارة السيراميك في الإسكندرية.

وأضاف الصديق لـ«الوطن»، أن سيارة عبد الله «لانوس بيضاء»، وتحمل لوحات «س د ب - 1757» وهي غير السيارة التي لقى بها مصرعه وكأن القدر أراد ذلك، لتتشابه أرقام السيارة مع تفاصيل الحادث.