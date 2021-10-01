محمود سعد يكشف السبب الحقيقي لإيقاف برنامجه

كشف الإعلامي محمود سعد السبب الحقيقي وراء توقف برنامجه «باب الخلق» المذاع عبر فضائية «النهار»، نافيًا ما تردد عن أنه تم إيقافه، معتبرًا أن سكوته على هذه الشائعات تصديقًا لها وأنه قرر الحديث عن هذه الأمر لنفي هذه الشائعات.

وقال محمود سعد في فيديو نشره عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «أنا لما أسكت على الكلام اللي بيتقال ده كله يبقى أنا موافق عليه وإن أنا مبسوط من فكرة إنهم منعوني وطبخوني وخللوني ومفيش حاجة من دي خالص».

وأشار سعد إلى أن برنامجه لا يكلف كثيرًا وفي نفس الوقت كان لا يربح كثيرًا وعانى من بعض المشكلات في الإعلانات داخل القناة بسبب الظروف المادية للمحطة.

طلبوا مني تخفيض أجري أكثر من مرة.. ووافقت

وأكد محمود سعد أنه عندما وقَّع عقده عام 2020 وجد أجره ضعيفا جدًا، لافتًا إلى أنه منذ بدايته في القناة قبل 10 سنوات كان يخفِّض أجره كل عام عن العام الذي قبله، وأنهم طلبوا تخفيض أجره أكثر من مرة وأنه كان لا يمانع في ذلك، مشددًا على أنه رفض توقيع عقد عام 2020 ولم يوقع عقدا في عام 2021 وأنه لم يتفق معهم على راتب، لافتًا أنه كان يحصل على راتب منهم ولكن بدون تعاقد.

ولفت إلى أنه انتقل بين عدد من القنوات ومستقر في قناة النهار منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنه خرج من القناة باتفاق مع إدارتها بدون أي مشاكل واتفق على تقديم البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد محمود سعد على عدم صحة ما تردد عن إيقاف برنامجه أو إيقافه، لافتًا إلى أن علاقته ما زالت جيدة بإدارة القناة، مضيفًا: «أنا حاسس إني عملت حاجة مش مهمة ومش عظيمة لكن مش ممكن حد من معارفي أو الناس اللي بيني وبينها احترام ومحبة أحس بالخجل وأنا بكلمها وهدفي إني لما أقدم حاجة محسش بعدها إني خجلان».