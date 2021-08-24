بينهم محمود سعد.. 11 مذيعا يقدمون أوراقهم لـ«الإعلاميين» لتقنين أوضاعهم

حصلت «الوطن» على قائمة مقدمي البرامج الذين تقدموا بأوراقهم لنقابة الإعلاميين، سواء للحصول على تصريح مزاولة المهنة أو تجديد التصريح لمن حصل عليه سابقا بالفعل، وتضم القائمة 11 اسمًا ما بين مقدمي برامج رياضية و«توك شو» وترفيهية وحوارية، في قنوات «النهار وصدى البلد والقاهرة والناس والأهلي».

تصريح مزاولة المهنة

وشملت قائمة مقدمي البرامج الذين تقدموا بأوراقهم للحصول على تصريح مزاولة المهنة في مقر نقابة الإعلاميين أو تجديده ما يلي:

1- خيري رمضان مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس».

2- دينا رامز مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد».

3- محمود سعد مقدم برنامج «باب الخلق» على قناة «النهار».

4- نشوى مصطفى مقدمة برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد».

5- عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي».

6- إبراهيم المنيسي مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي».

7- أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار».

8- حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد».

9- إبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس».

10- مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد».

11- أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد».

نقابة الإعلاميين

وقال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ عدد كبير حضر إلى مقر النقابة لتقنين أوضاعه سواء بتقديم الأوراق للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن تجديد تصريح المزاولة لمن حصل عليه سابقا، مشيرا إلى أنه قد تقدم أيضا بخلاف مقدمي البرامج كل من المعدين والمخرجين والمراسلين في كثير من الوسائل الإعلامية.

وأشاد «سعدة»، في تصريح خاص لـ«الوطن» باستجابة عدد من وسائل الإعلام الخاضعة لقانون نقابة الإعلاميين، لتقنين أوضاع العاملين فيها، لاسيما أن النقابة كانت قد خاطبتهم بذلك حتى لا تضطر لتقديم بلاغات بتهمة انتحال صفة ضد المشتغلين بمهنة الإعلام دون تقنين أوضاعهم.

تقنين الأوضاع

وأشاد نقيب الإعلاميين، باستجابة وسائل الإعلام لنقابة الإعلاميين في تقنين أوضاع العاملين بهذه الوسائل، موضحا أن النقابة كانت قد أنذرت نحو 10 من مقدمي البرامج الرياضية في 6 قنوات فضائية وهي: «الأهلي والزمالك والنهار وأون تايم سبورت والحدث اليوم و ten»، بسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنعهم من الظهور حال استمرار حالة التعصب الكروي التي شهدتها الفترة الأخيرة وعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكّد نقيب الإعلاميين أنَّه سيتمّ تطبيق القانون على الجميع سواء فيما يتعلق بالعاملين في القنوات الفضائية أو محطات الراديو، موضحًا أنَّه يتمّ مراجعة تترات البرامج في الراديو والتليفزيون ومطابقة الأسماء الواردة بهذه التترات ومراجعتها مع إدارة القيد والتصاريح لمعرفة ما إذا كان العاملون في هذه المحطات والقنوات قننوا أوضاعهم أم لا، لا سيما أن القانون قد بسط ولاية النقابة على 5 فئات من العاملين بمهنة الإعلام وهي: «التقديم والإعداد والإخراج والمراسلة والتحرير».