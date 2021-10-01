الصكوك السعودية تنضم إلى مؤشر «فوتسي راسل» البريطاني

انضمت الصكوك السعودية، أمس الخميس، إلى مؤشر «فوتسي راسل» البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وتم إطلاق مؤشر «فوتسي راسل» في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه، ويشمل المؤشر تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

«فوتسي راسل»: الصكوك السعودية ستضاف إلى المؤشر اعتبارا من أبريل 2022

وقالت مجموعة «فوتسي راسل» البريطانية، إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من أبريل من العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «رويترز».

وأضافت المجموعة البريطانية، أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي «81.6 مليار دولار» في المؤشر، موضحة أنها ستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ومن المقرر أن يغطي مؤشر «فوتسي راسل» للسندات الحكومية السعودية الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال «266.65 مليون دولار».

وفي سياق آخر، أعلن «البنك المركزي» السعودي، إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2022، وقال البنك، إن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية.

وأعرب البنك السعودي عن شكره وتقديره إلى المجلس الصحي السعودي على تعاونه الدائم وجهوده في هذا المجال، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».