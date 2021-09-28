السعودية تمنح ترخيصا لأول فرع للبنك الأهلي المصري في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته، اليوم الثلاثاء، على ترخيص فرع للبنك الأهلي المصري، في المملكة العربية السعودية، وفوض وزير المالية السعودي بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك الأهلي المصري في المملكة.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمت الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عن وكالة الأنباء السعودية.

تفويض وزير المالية بالبت في فتح فروع أخرى

وتم خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير المالية محمد عبد الله عبد العزيز الجدعان، بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك الأهلي المصري في المملكة العربية السعودية.

ويُعد البنك الأهلي المصري، أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أُنشئ في 25 يونيو 1898.

اليوم الوطني السعودي وكلمة خادم الحرمين بالأمم المتحدة

ومن ناحية أخرى، أعرب خادم الحرمين الشريفين، في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودي، عن شكره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجيا لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

واطلع مجلس الوزراء أثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

المملكة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها

وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين، أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشددا على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

السعودية تُجدد تضامنها مع السودان

وجدّد المجلس، تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعبا، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.