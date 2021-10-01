موسكو: اللقاء بين باتروشيف ونظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة

أعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الخميس، أن لقاء بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة، ولكن لا يوجد أي موعد محدد له، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ريابكوف في حديث للصحفيين، حول الموعد المحتمل للقاء، إن هذه المسألة لم تحدد بعد.

وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة وروسيا في بيان مشترك أنهما أجريتا محادثات مكثفة وموضوعية باجتماعهما الثاني في إطار حوار التوازن الاستراتيجي، بهدف تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

واتفقت واشنطن وموسكو، على تشكيل مجموعتي عمل سوف تجتمعان قبل الاجتماع الثالث بكامل الهيئتين بين البلدين، فيما لم يتم تحديد موعد اللقاء الثالث، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيسان الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا بـ قمة مدينة جنيف التي انعقدت في شهر يونيو الماضي على إطلاق حوار ثنائي متكامل حول التوازن الاستراتيجي لوضع الأساس لتدابير الحد من الأسلحة والحد من المخاطر في المستقبل.

اتفق الوفدان برئاسة نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف خلال الاجتماع الثاني الذي عقد أمس الخميس في جنيف، على أن مجموعتي العمل ستركزان على مبادئ وأهداف تحديد الأسلحة في المستقبل.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحافيين إن واشنطن تعتقد إنه كان اجتماعاً مثمراً للغاية، موضحا: «المناقشات كانت تفاعلية للغاية ونعتقد أننا تمكنا من تناول مجموعة متنوعة من القضايا».

58 طائرة لدول أجنبية تنفذ أنشطة استطلاعية بالقرب من حدود روسيا

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الخميس، إن محطات الرادار الإلكترونية التابعة لها رصدت خلال أسبوع 58 طائرة لدول أجنبية كانت تنفذ أنشطة استطلاعية بالقرب من حدود روسيا.

وأشارت صحيفة «كراسنايا زفيزدا» التابعة لـ الوزارة الروسية، إلى أن قيادة قوات الدفاع الجوي أمرت 4 مرات بإقلاع مقاتلات روسية لمنع وقوع أي انتهاك للحدود الجوية للدولة.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الصحيفة الروسية، أن القوات المسلحة تسلمت دفعة من مروحيات «مي 28 إن إم الصياد الليلي» المحدثة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي تسلم في إطار تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة مدافع الهاوتزر الآلية من نوع «مستا إس إم».