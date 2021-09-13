ترامب: التعامل مع روسيا والصين أسهل من التعامل مع «المجانين في واشنطن»

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن التعامل مع زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، كان أسهل بكثير من التعامل مع «المجانين في واشنطن»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح الرئيس السابق، في حديث لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، ردا على سؤال حول أصعب التحديات التي واجهته خلال فترة حكمه، وما إذا كان التعامل مع موسكو وبكين وبيونج يانج صعبا، مؤكدا أن أصعب تحد كان التعامل مع المجانين الموجودين لدى بلاده.

وأضاف «ترامب»، أن أصعب مهمة خلال فترة رئاسته كانت على الأرجح التعامل مع أشخاص في واشنطن مثل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس، تشاك شومر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث المستقلة «إس إس أر إس»، لصالح شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن معظم الجمهوريين يريدون أن يظل ترامب زعيما لحزبهم، فيما تباينت آراؤهم حول قوته كمرشح رئاسي مستقبلي ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.

وفي سياق آخر، يعول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على نجاح خطته الضخمة للإصلاحات الاجتماعية لكي يعيد الزخم لعهده، ويعلق آماله على السناتور الديمقراطي جو مانتشين الذي جدد معارضته للخطة.

وسيتعين على الديمقراطيين إقرار الخطة في الخريف بالاعتماد حصرا على أصواتهم، إلا أن مانتشين وزميلته الوسطية كيرستن سينيما يؤيدان خفض تكلفة الخطة، وهما قادران على ممارسة ضغوط كبيرة للحصول على تنازلات.

وأثارت معارضة مانتشين للخطة غضب أعضاء ديمقراطيين يساريين على غرار ألكسندريا أوكاسيو كورتيز التي اتهمته بأنه مقرب من المجموعات النفطية الكبرى ومن أنصار الوقود الأحفوري.

الخطة شملت استثمارات بـ3500 مليار دولار على 10 سنوات

وشملت الخطة التي أطلقت عليها تسمية «إعادة البناء بشكل أفضل»، استثمارات بـ3500 مليار دولار على 10 سنوات بهدف إحداث تحول في المجتمع الأمريكي عبر مجانية دور الحضانة وتحسين الرعاية الصحية والاستثمار في قطاع الإسكان وتنظيم شؤون المهاجرين ومكافحة التغير المناخي.