تفاصيل إصابة محمد حمدي مع منتخب مصر
كتب:
شادي ممدوح
09:08 ص | الجمعة 01 أكتوبر 2021
حمدي
أعلن اتحاد الكرة المصري أن محمد حمدي، لاعب منتخب مصر الأول، سيخضع غداً إلى أشعة لتحديد مدى إصابته وبرنامجه العلاجي، حيث أوضح الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال اللقاء الودي ضد منتخب ليبيريا.
وغادر محمد حمدي أرضية ملعب برج العرب، حيث قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استبداله في الدقيقة 52 من زمن المباراة، متأثراً بالإصابة.
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