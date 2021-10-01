تفاصيل إصابة محمد حمدي مع منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري أن محمد حمدي، لاعب منتخب مصر الأول، سيخضع غداً إلى أشعة لتحديد مدى إصابته وبرنامجه العلاجي، حيث أوضح الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال اللقاء الودي ضد منتخب ليبيريا.

وغادر محمد حمدي أرضية ملعب برج العرب، حيث قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استبداله في الدقيقة 52 من زمن المباراة، متأثراً بالإصابة.

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