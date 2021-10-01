دانيال كريج يعود إلى المسرح بـ «ماكبث»

يعود النجم الإنجليزي دانيال كريج لاعتلاء خشبة المسرح، بعد آخر مشاركاته عام 2013 في Betrayal، في بطولة مسرحية الكاتب العالمي ويليام شكسبير «ماكبث»، بمشاركة الممثلة الإثيوبية روث نيجا، في أول مرة لها على مسارح برودواي.

ويتولى سام جولد إخراج مسرحية «ماكبث»، بينما لم يُكشف عن باقي أفراد فريق التمثيل، ومن المقرر أن تبدأ عروض الأداء في 29 مارس 2022، قبل ليلة الافتتاح الرسمي في 28 أبريل، في مسرح «ليسيوم» في برودواي، لمدة 15 أسبوعا، وذلك وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

قصة «ماكبث»: نص شكسبير الأكثر رعبا

ويُعيد العرض تقديم واحدة من أشهر أعمال شكسبير التراجيدية، التي تنطوي على الحقد والقتل، وتروي قصة هوس أحد الملوك بالسلطة، وشعوره بالذنب بعد فعل ما لا يمكن تصوره، وأوضح البيان الصحفي للإعلان هم العرض: «هذا الإنتاج الجديد المثير سوف يجسد شغف وضراوة نص شكسبير الأكثر رعبًا، كما لم يحدث من قبل».

المخرج: «لا أستطيع الانتظار لبدء العمل»

وعبر «جولد» عن سعادته بالتعاون مع النجم الإنجليزي، دانيال كريج، قائلا: «لا أستطيع الانتظار للبدء»، وتلك ليست تلك التجربة الأولى التي تجمع كريج وجولد، فقد سبق وقدما معًاً مسرحية «عطيل»، بينما قدم «جولد» عددًا من أعمال شكسبير على المسرح، ومنها «الملك لير» مع جليندا جاكسون، «وهاملت»، من بطولة أوسكار إسحاق.

المنتجة: «كريج» ممثل مسرحي رائع

ومن جانبها، قالت المنتجة باربرا بروكلي، في بيان صحفي: «دانيال ليس فقط ممثلًا سينمائيًا رائعًا، ولكنه ممثل مسرحي رائع أيضًا، ويسعدني أنه سيدعم عودة برودواي بلعب هذا الدور الأيقوني، مع روث نيجا الموهوبة التي ستظهر لأول مرة في برودواي، وتحت إشراف خبير مثل سام جولد».

ويضم فريق العمل مصممة الديكور كريستين جونز، ومصممة الأزياء سوتيرات آن لارلرب، جاين كوكس في الإضاءة ، ويعمل على الصوت ميكال سليمان بالتعاون مع المغنية الأمريكية جيلين لي، التي تعمل على الموسيقى الخاصة بالمسرحية، بينما يتولى ديفيد ليونج إخراج مشاهد القتال على خشبة المسرح.