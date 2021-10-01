تفاصيل أزمة وقود بريطانيا: لا سائقين والحكومة تستنجد بالجيش (فيديو)

تفجرت أزمة نقص الوقود في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وسط شراء بدافع الذعر من سائقي السيارات القلقين، لدرجة أن الحكومة البريطانية تفكر في الاستعانة بالجيش البريطاني للقيام بعمليات توصيل الوقود لمحطات التعبئة.

وامتدت طوابير لأميال خارج محطات الوقود في بريطانيا، بالتزامن مع ساعات من الانتظار لملء الخزانات، وبعض المواطنين ينامون في سياراتهم والبعض الآخر يحاولون التجاوز والعديد يشعرون بالذعر مما يرونه رغم دعوة الحكومة لعدم الهلع، بحسب وكالة فرانس برس.

Man heads to the petrol station with his horse to 'stir up' some laughs pic.twitter.com/NsPiW8Ijcg — The Sun (@TheSun) September 29, 2021

وأكدت شركات النفط، ومن بينها شل، وإكسون موبيل، وجرين إنيرجي، على أنه لا يوجد نقص في البنزين، وقالت إن الضغوط على الإمدادات ناتجة عن «ارتفاع مؤقت في طلب العملاء، وليس عن نقص في الوقود على المستوى الوطني».

من جانبه قال وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس: «ليس هناك نقص، الشيء الأكثر أهمية هو أن يشتري الناس البنزين بالكمية التي يفعلونها عادة، كان من الممكن علاج الأمر بالكامل إن لم نر تلك التغطية الإعلامية بشأن مسألة وجود نقص، ثم رد الفعل الشعبي على ذلك»، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

بي بي: سنغلق محطات الوقود مؤقتا

واندلع الذعر بشأن الوقود بعد أن قالت شركة النفط «بي بي» الأسبوع الماضي إنها ستضطر إلى إغلاق عدد قليل من محطات الوقود مؤقتا بسبب نقص سائقي الشاحنات، وواجهت قلة من شركات النفط الأخرى مشاكل مماثلة في تلك المرحلة.

Man heads to the petrol station with his horse to 'stir up' some laughs pic.twitter.com/NsPiW8Ijcg — The Sun (@TheSun) September 29, 2021

وتحت الضغط، قررت الحكومة البريطانية تعديل سياسة الهجرة ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة، من أكتوبر إلى ديسمبر، للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات، وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني.

وأعلنت أنها ستقدم تأشيرات مؤقتة لـ 5000 من سائقي صهاريج وقود، وعربات أغذية أجنبية، إضافة إلى 5500 عامل دواجن، في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

الجيش البريطاني يكلف سائقيه بقيادة صهاريج الوقود

وأرسلت أيضا نحو مليون خطاب إلى السائقين الذين يحملون رخص شاحنات ثقيلة لتشجيعهم على العودة إلى الصناعة، وتعتزم تدريب 4000 آخرين ليصبحوا سائقي شاحنات ثقيلة.

كما أعلن وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج أن أول دفعة من الجنود المدربين على قيادة الشاحنات، سيباشرون قيادة الصهاريج المحملة بالمحروقات ويوصلونها إلى محطات الوقود، بحسب «اسوشيتد برس».