تفاصيل أزمة وقود بريطانيا: لا سائقين والحكومة تستنجد بالجيش (فيديو)

تفجرت أزمة نقص الوقود في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وسط شراء بدافع الذعر من سائقي السيارات القلقين، لدرجة أن الحكومة البريطانية تفكر في الاستعانة بالجيش البريطاني للقيام بعمليات توصيل الوقود لمحطات التعبئة.

وامتدت طوابير لأميال خارج محطات الوقود في بريطانيا، بالتزامن مع ساعات من الانتظار لملء الخزانات، وبعض المواطنين ينامون في سياراتهم والبعض الآخر يحاولون التجاوز والعديد يشعرون بالذعر مما يرونه رغم دعوة الحكومة لعدم الهلع، بحسب وكالة فرانس برس.

