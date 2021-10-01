القوى العاملة: مشاركة 40 عاملا في ندوة توعوية عن الصحة المهنية ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة توعوية حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، عن الحالات التي يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حضرها 40 عاملاً، من 17 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة.

وأكد السيد السنجابي، مدير المديرية، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع، مقدماً الشكر والتقدير للشركات المشاركة، وعلى الدور الحيوي لها في القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمية السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات بناءً على سياسة الدولة المصرية وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان في هذا الشأن.

أهداف السلامة والصحة المهنية

في المحاضرة الأولى، قامت الكيميائية رضا عبد السلام، بشرح أهداف السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أهمية أهدافها، وهي الحفاظ على سلامة العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ومنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت، وما تحتوية من أجهزة ومعدات من التلف والضياع والحرص على تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل.

كما تناولت شرح القرار 134 لسنة 2003، والذي يوضح المنشآت الخاضعة لتشكيل الجهاز الوظيفي ولجان السلامة والصحة المهنية، والدور الفعال لمسئولي السلامة بالشركات والحرص على تنفيذ القانون، ودور اللجان ومواعيد انعقاد الاجتماعات الشهرية والطارئة والجهات المنوط بها التدريب في ذلك المجال.

مخاطر بيئة العمل

وتحدث في الشق الثاني من الندوة، الكيميائي أحمد عبد الفتاح، وتناول مخاطر بيئة العمل، موضحا المخاطر الفيزيائية والبيولوجية والحدود العتبية المسموح التعرض لها في تلك المخاطر، والمخاطر الميكانيكية، وكيفية حماية العامل من خطر العدد والآلات وأعمال الحفر والبناء والتشييد والمخاطر السلبية التي تتمثل في عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية ووسائل الإسعاف والإنقاذ والترتيب والتنظيم والشهادات الصحية للعاملين في الصناعات التي تستوجب ذلك.