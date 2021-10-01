مدير القمر الصناعي «نيكست 1»: الإطلاق في منتصف 2022 بمكون محلي 60%

قال الدكتور علاء الدين سعد، مدير مشروع القمر التجريي «نيكست سات 1»، إن هذا القمر هو الأول في منظومة نيكست سات بوكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أنه سيستخدم لأغراض الاستشعار عن بُعد، ومثبت به كاميرا أحادية الطيف في حدود 4.5 كم ويخدم أهداف التنمية، كما أنه سيجري إطلاقه في النصف الثاني من العام القادم، والآن دخل المشروع المرحلة النهائية للبرنامج.

القمر له أكثر من نموذج

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لهذا القمر أكثر من نموذج، مثل النموذج الهندسي الذي يخضع للاختبارات وأهمها اختبار البرمجيات، وهناك النموذج الطائر الذي يخضع لآخر الاختبارات، أما النموذج الهيكلي الحراري ويتم صناعته في احد المصانع المصرية، حيث سيخضع للاختبارات البيئية والحرارية والاهتزازات الميكانيكية في وكالة الفضاء المصرية».

مرحلتان برمجيتان

وتابع، أن هذا القمر يركز على تطوير برمجيتين هامين جدا، هما الحاسب المحمول وبرمجيات التحكم في وجهة القمر، أما القمر الصناعي الذي يلي هذا القمر فإنه سيخضع لاختبارات الكاميرات، وستكون الكاميرا الخاصة به مالتي سبيكترا أي تعمل في أكثر من مكان.

ولفت، إلى أن نسبة المكون المصري في القمر الصناعي الأول 60%، وبعدها ستزيد النسبة إلى 70% و80% في الأقمار المقبلة.