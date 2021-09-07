«الغرف التجارية» تدعو الحكومة للاستعانة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية

دعت الغرف التجارية في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الوزراء، إلى الاستعانة بتكونولوجيا منظومة الأقمار الصناعية، باعتبارها مجالا واعدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع افتقار الدول العربية والأفريقية بشدة لهذا المجال، موضحة أن عدد الأقمار الصناعية عالميا يتعدى الـ 9000 قمرصناعي، تتركز معظمها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأكدت الغرف التجارية في مذكرتها، أن الأقمار الصناعية، هي منظومة كبيرة جدا، تضم علوما متنوعة وفوائدها كثيرة، منوهة إلى أنها تعد من المنظومات الهامة، خاصة في مجال الاستكشافات للمعادن والبترول، وإنشاء الطرق وإقامة السدود والزراعات الصحراوية والاتصالات والإنترنت، علاوة على الجوانب الأمنية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تأخر مصر في قطاع تكنولوجيا الأقمار الصناعية، إلى أنها على مستوى القارة الأفريقية في وضع مطمئن.

ضرورة الاستعانة بالعلماء المصريين

وشددت الغرف التجارية، فى مطالبتها، بضرورة الاستعانة بالعلماء المصريين، مشيرة إلى أن هناك مئات من العلماء يعملون بالخارج في هذا المجال، من ذوي الأصول المصرية، علاوة على علماء فى مجالات الكمياء والفيزياء والهندسة بتنوع تخصصاتها، ويمكن الاستفادة منهم فى تأسيس منظومة متطورة فى هذا المجال الواعد.

القمر الصناعي أحد مظاهر الثورة التكنولوجية الحديثة

وذكرت الغرف، أن القمر الصناعي يعد من مظاهر الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث توفر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حتى نعرف بالضبط أين نحن، ويمكن أن نجد الاتجاهات إلى أي مكان نريد أن نذهب إليه، كما أنها تتابع الأحوال الجوية والتنبؤات، وتستخدمها الحكومات للتجسس على دول أخرى من أجل حمايتها، وهي تستخدم في أبحاث الفضاء، والتي تشمل سواتل SOHO التي تراقب الشمس. وكذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما تعد وسيلة لنقل وجمع المعلومات حول الكواكب وكذلك تحديد المواقع والأماكن، خاصة في تحديد الأهداف العسكرية.