التفاصيل الكاملة لـ حادث البراجيل «النيران التهمت الأخضر واليابس» (فيديو)

13 ساعة مرت على حريق الزرايب التابعة لمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث قضت النيران على الأخضر واليابس ما أدى لخسائر مادية ضخمة للأهالى ،ونستعرض في السطور التالية تفاصيل حريق البراجيل وخسائر الأهالي.

الحريق بدء في التاسعة مساء

نشب الحريق في تمام الساعة التاسعة مساءً، أمس الخميس، حال تواجد عدة أشخاص من الأهالي والعمال داخل المكان فلم يتمكن الأهالي من السيطرة على بداية نشوب الحريق وظلت النيران مشتعلة في المكان حتى فترة قريبة من صباح اليوم الجمعة.

ما يقرب من 16 سيارة إطفاء لإخماد الحريق

وكانت تفاصيل حريق البراجيل عقب ورود بلاغ للجهات المختصة من الأهالي يفيد بنشوب حريق في منطقة الزرايب وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء تصل إلى 16 سيارة لإخماد الحريق إلا أن الأمر كان صعبا وخاصة وصول سيارات الإطفاء للعشش المشتعلة داخل المكان، فدفعت الحماية المدنية بـ«لوادر» وذلك لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء لتتمكن من الوصول إلى النيران المشتعلة داخل العشش لإخمادها، ونجحت في ذلك بعد ساعات من الحريق المتواصل.

نفوق مواشي واحتراق 500 عشة ومواد بلاستيكية

التهمت النيران 500 عشة ونفق عدد كبير من رؤس ماشية (الأغنام والماعز والأبقار) كما أتت النيران على كمية كبيرة من المواد البلاستيكية والجلد والصفيح، ما كان يساعد في مواصلة اشتعال النيران داخل المكان وتجددها عدة مرات ولم يسفر حادث حريق البراجيل حتى الآن عن وقوع قتلى أو مصابين.

مساحة الأرض 200 فدان تقريباً

والجدير بالذكر أن منطقة الزرايب في مركز أوسيم هى منطقة مخصصة لإلقاء القمامة وفرزها من جانب العمال وأصحاب تلك المواشي حيث كانت تلك الأرض قد استأجرها الأهالي منذ أكثر من 50 سنة من صاحب الأرض، وتبلغ مساحة الأرض المسخدمة في فرز القمامة وتربية المواشي ما يقرب من 200 فدان.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق البراجيل

وعقب إخطار النيابة العامة بتفاصيل حادث البراجيل أمرت بانتداب المعمل الجنائي وذلك لفحص أسباب حريق منطقة الزرايب بمركز أوسيم، كما شرع المعمل الجنائي في تنفيذ قرار النيابة العامة.