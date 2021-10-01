المعمل الجنائي يفحص آثار حريق «الزرايب» لتحديد أسبابه.. استمر 6 ساعات

قررت النيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منطقة الزايب في أوسيم بالجيزة، وبدأ خبراء المعمل الجنائي في تنفيذ قرار جهات التحقيق وفحص آثار الحريق الضخم الذي تمكن من تدمير قرابة 500 عشة، ونفوق رؤس ماشية من الأغنام والماعز والأبقار، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وموافاتها بنتائج ما أسفرت عنه التحريات.

حريق مدمر في منطقة الزرايب استمر 6 ساعات

6 ساعات متصلة ظل خلالها حريق منطقة الزرايب في أوسيم مشتعلًا، حتى نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران ومحاصرتها، بعد أن دفعت بـ 16 سيارة إطفاء، وتبين أن منطقة الزرايب في أوسيم مخصصة لتجميع القمامة على مساحة تقترب من 200 فدان، وأن النيران شبت فيها ليلة أمس بشكل مفاجئ وأتت على محتويات كمية كبيرة من المواد البلاستيكية والجلد والصفيح، وأغلبها مواد تساعد على الاشتعال.

استخدام «اللوادر» لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء

واستخدمت قوات الحماية المدنية «اللوادر»، لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء حتى تتمكن من الوصول إلى النيران المشتعلة داخل العشش لإخمادها، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران التي كانت تتجدد عدة مرات.

السيطرة على حريق بولاق الدكرور

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية أيضًا ليلة أمس، من إخماد حريق ضخم في منزل قريب من محور صفط اللبن بالجيزة، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في السماء، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحريق، ودفعت بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، عقب ورود بلاغ إليها بنشوب حريق في عقار سكني في بولاق الدكرور، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات والمساكن المجاورة.