تفاصيل 8 ساعات مرعبة عاشها أهالي البراجيل: حريق «الزرايب» التهم 500 «عشة»

سيطرت حالة من الرعب على أهالي البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعد نشوب حريق في منطقة «الزرايب»، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

واستمرت النيران مشتعلة رغم مرور أكثر من 8 ساعات على الحريق الذي التهم 500 عشة موجودة على مساحة 200 فدان، في الوقت الذي استخدمت فيه قوات الحماية المدنية «اللوادر» لفتح الطرق بين العشش لتمكين سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق.

البداية.. اشتعال النيران في «عشة» واحدة

وبحسب أحد أهالي المنطقة، فإن الحريق شب في «عشة» وانتقل منها لباقي العشش، وحرصت قوات الحماية المدنية على عدم امتداد النيران لأي منازل مجاورة.

وبدأت النيران في الاشتعال بمنطقة الزرايب الساعة 9 من مساء أمس الخميس، وفور إبلاغ السلطات المختصة، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث ودفعت بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والقيام بأعمال التبريد.

استمرار عمليات تبريد الحريق

وكان اللواء عمرو طلعت، رئيس قطاع الشمال، قد تلقى إشارة من شرطة النجدة، بتصاعد ألسنة نيران لعدة أمتار وانتشار الأدخنة الكثيفة بمنطقة الزرايب التابعة للبراجيل بمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

واشتعل الحريق في مساحة كبيرة يوجد بها 500 عشة متلاصقة، ومقامة على مساحة 200 فدان، وأجرت الأجهزة المعنية إزالات باستخدام «اللوادر»، من أجل فتح الطريق وتمهيده أمام سيارات الإطفاء في المنطقة المخصصة لجمع القمامة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات.