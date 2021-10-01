حريق هائل بـ«الزرايب» في البراجيل و«الحماية المدنية» تحاول السيطرة عليه «فيديو»

وقع حريق هائل بمنطقة الزرائب في البراجيل قريبًا من محور 6 أكتوبر بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة.

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بعدد كبير من سيارات المطافي لمحاولة السيطرة على الحريق، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق حتى الآن.

الحريق انتشر بسرعة وظهرت ألسنة اللهب من محور أكتوبر

وانتشرت النيران وارتفعت ألسنة اللهب في الهواء وظهرت النيران من محور 6 أكتوبر بسبب ارتفاع ألسنة اللهب والدخان، بسبب كبر حجم الحريق والذي انتشر بسرعة وأتى على مساحات واسعة مليئة بالمخالفات القابلة للاشتعال.

وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحريق وما زالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق وإطفائه.

وكانت محافظة الجيزة قد شهدت حريقا ضخما شب أمس في منزل قريب من محور صفط اللبن بالجيزة، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في السماء، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع ضحايا.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحريق ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، عقب ورود بلاغ إليها بنشوب حريق في عقار سكني في بولاق الدكرور، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات والمساكن المجاورة.