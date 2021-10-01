«15 مايو»: 1008 وحدات سكنية و834 حظيرة لتعويض أهالي «الزرايب» (فيديو)

قال المهندس محمد خلف، نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن مشروع زهور 15 مايو يعد السكن البديل لمتضرري أحداث السيول في مارس من العام الماضي، والتي شهدت نتجت تضرر عدد كبير من سكان منطقة الزرايب، حيث كانوا يقيمون فيها بالمخالفة للقانون والتوجيهات التي تنذر بخطورة شديدة.

التنفيذ فور صدور توجيهات القيادة

وأضاف خلف، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «فور هذه الأحداث صدرت توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين في هذه المنطقة وتوفير سكن بديل لهم يتناسب مع طبيعة عملهم، وبالتالي تم إنشاء منطقة زهور 15 مايو التي تحتوي على 1008 وحدات سكنية و834 حظيرة لتوفير بيئة عمل كاملة تتناسب مع طبيعة عمل الأهالي وغيرها من المرافق والخدمات».

خدمات مختلفة في منطقة الزهور

وتابع: «هناك سوق تجاري ومركز طبي وحضانة ومدرسة تعليم أساسي لتوفير كل الخدمات للأهالي في هذه المنطقة»، مشيرًا إلى أنه فور صدور توجيهات القيادة السياسية بعد الأحداث مباشرة، حيث تستهدف الدولة المصرية إنشاء مخطط متكامل يوفر حياة كاملة للأهالي.

وأكد، على أنه جرى التنسيق بين عدة جهات لحصر الأسر المستفيدة مثل وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان ويتم توفير معاش بديل لهم إلى حين استلام الوحدات السكنية.