35 ثانية ترصد تفاصيل حادث 15 مايو: الأم حاولت إنقاذ ابنتيها فسقط الثلاثة جثثا

أجرت الجهات المختصة معاينة تصويرية لحادث 15 مايو، الذي أسفر عن مصرع سيدة في العقد الرابع من عمرها وطفلتيها إثر سقوطهما من الطابق الخامس، أمس، وناظرت النيابة العامة الجثث، وتبين من خلال المناظرة أن الأم وتُدعى «أماني موسى»، 35 سنة، مصابة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، وأيضًا بكسر في الجمجمة نتيجة سقوطها من علو، وسلجت أيضًا النيابة إصابة الطفلة الأولى وتُدعى ملك 6 سنوات، بكسر في الجمجمة، وأسفر عن مصرعها في الحال نتيجة إصابتها بنزيف داخلي، نتيجة السقوط من علو.

جثة الرضيعة تحولت إلى أشلاء

وتبين من خلال المناظرة تحول جثة الرضيعة إلى أشلاء نتيجة سقوطها من الطابق الخامس، وسجلت تهشم رأس الطفلة الرضيعة وتُدعى «مي»، 11 شهرًا، وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

35 ثانية رصدت تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الجهات الأمنية والقضائية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن النيابة العامة وضباط المباحث، فحصوا مكان حادث 15 مايو، ورصدت القوات عددًا من الكاميرات الموجودة في المحلات ومداخل العقارات المجاورة للعقار محل الواقعة، وتبين أن هناك إحدى الكاميرات رصدت تفاصيل الواقعة، وتبين مقطع فيديو 35 ثانية، رصد سقوط الرضيعة من يد شقيقتها الكبرى، وفور ذلك ألقت الطفلة بنفسها لإنقاذ شقيقتها وعندما شاهدتها الأم ألقت بنفسها وراءها فسقطن جميعًا جثثًا وسط بركة من الدماء.

وتحفظت القوات على مقطع الكاميرات، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وذلك بعد أن أكد الفحص المبدئي والمعاينة أنهن سقطن واحدة تلو الأخرى، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، الذي تضمّن أقوال الشهود والجيران والمعاينة وتفريغ الكاميرات، وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.