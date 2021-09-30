غلق منازل كوبري «15 مايو» جزئيا لـ3 أيام لصيانة الفواصل المعدنية

تعلن محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبري «15 مايو»، نطاق المحافظة، حيث ستقوم الشركة المنفذة بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمنازل الكوبري، في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى ميدان «الكيت كات» ومسرح البالون والسيرك القومي وشارع أحمد عرابي، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

غلق منازل كوبري 15 مايو جزئياً بالتبادل لمدة 3 أيام

وتنوه محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل، وذلك لمدة 3 أيام فقط، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق أول أكتوبر، حتى الساعة الخامسة صباحاً يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، دون تعطيل حركة المرور.

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .