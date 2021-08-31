رئيس 15 مايو يكشف لـ«الوطن» تفاصيل الافتتاحات الرئاسية بالمدينة

تعد مدينة 15 مايو واحدة من المدن الجديدة، التي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية، التي نفذتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقع مدينة 15 مايو شرق حلوان وعلى بعد 35 كم من القاهرة يحدها غربًا طريق الأوتوستـراد مصر الجديدة / حلوان ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات» ومن الشمال أراضي على بعد 6.5 كم شرق نهر النيل.

وشهدت مدينة 15 مايو، صباح السبت الموافق 14 من أغسطس الجاري، افتتاحًا لعدد من المشروعات ، ضمن عدة مشروعات سكنية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل 4 مدن جديدة؛ في إطار توجه الدولة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، لخدمة المواطنين، وتوفير حياة آدمية كريمة لهم.

وأكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، في حوار لـ«الوطن»، أنه قبل افتتاح الرئيس السيسي لتلك المشروعات داخل مدينة 15 مايو، لم تشهد المدينة افتتاحًا رئاسيًا منذ ما يقرب من 12 عامًا، وإلى نص الحوار..

*حدثنا عن تفاصيل المشروعات التى افتتاحها الرئيس السيسي داخل مدينة 15 مايو؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مشروعين سكنيين داخل المدينة، وهما الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانًا، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر».

*كم عدد الوحدات السكنية التى تم افتتاحها داخل المشروعين؟

تم تنفيذ عدد 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، ضمن المشروع الأول، وهو الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانًا.

*ما هى المساحة الإجمالية للمشروعات التى تم افتتاحها داخل المدينة؟

تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الإسكان الاجتماعى 30 فدانًا، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، 45 فدانًا.

* ما هى التكلفة الإجمالية للمشروعات التى تم افتتاحها داخل المدينة؟

تبلغ قيمة مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 367.1 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة مشروع الإسكان المتوسط 500 مليون جنيه.

* آثر افتتاح المشروعات الجديدة على المدينة؟

مدينة 15 مايو لم تشهد افتتاحا رئاسيا منذ ما يقرب من 12 عاما، حيث كان آخر افتتاح رئاسي، لمستشفى 15 مايو، والافتتاح سيؤثر بشكل كبير على حجم استثمارات المدينة، وزيادة الإقبال عليها.

* هل المشروعات التى تم افتتاحها داخل المدينة جاهزة للتسكين أم تحت الإنشاء؟

المشروعات السكنية التى تم افتتاحها داخل المدينة جاهزه للتسكين.

* هل المشروعات التى تم افتتاحها بالمدينة ضمن الإعلان الحالى لشقق «سكن لكل المصريين 2»؟

المشروعات السكنية التى تم افتتاحها داخل المدينة، ليست ضمن الإعلان الحالى للإسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين 2».

* حدثنا أكثر عن مشروع «زهور 15 مايو» البديل لمنطقة الزرايب؟

يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانا، ويشمل 1008 وحدات سكنية، لتسكين 5040 نسمة، بتكلفة إجمالية متوقعة 550 مليون جنيه، ويضم المشروع 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، بالإضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات، كما يضم المشروع توفير مدرسة، حضانة، كنيسة، ومسجد، مركز طبي، سوق تجارية.