انتشال التميمي: «الجونة السينمائي» أصبح ملتقى للسينمائيين العرب والدوليين

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن ملامح الدورة الخامسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمدينة الجونة الساحلية.

انتشال التميمي: نشعر بالرضا عن ما حققناه في الدورات السابقة

وقال «التميمي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أي دورة جديدة تحمل معها تحديات مُختلفة عن الأخرى، و«الدورة الخامسة لها طابع خاص من وجهة نظري، فهناك نوعًا من الرمزية لهذا الرقم، ولدي شعورًا بالرضا لما حققناه على مدار الدورات الأربع السابقة، لذلك الدورة المُقبلة كل ظروف نجاحها محسوسة وملموسة تقريبًا».

وأضاف، «أعتقد أنه كان هناك تصورات واعتقادات بأنّ هذا المهرجان سيستمر عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير مثل كثيرٍ من المهرجانات الأخرى، لكن كل يوم وسنة تمر علينّا يتبين أنّ مهرجان الجونة السينمائي صار مشروعًا ثقافيًا جادًا يحاول أنّ يلتقي بالسينمائيين العرب والدوليين، وأصبح علامة هامة للمجال السينمائي في الوطن العربي.

75 فيلما في الدورة الخامسة من الجونة السينمائي

وعن تفاصيل الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وعدد الدول والأفلام المشاركة في هذه الدورة، قال انتشال التميمي «نحن لم نُعلن عن تفاصيل البرنامج بعد، لكن أعلنا سلفًا أنّه سيكون لدينا نحو 80 فيلمًا من دولٍ مختلفة، حيث جرى الاستقرار على 75 عملاً، ولازالت عملية الانتقاء مستمرة حتى الآن، فمسابقة الأفلام الروائية الطويلة وكذلك القصيرة والبرنامج الخاص تم اكتمالهم بشكل نهائي، لكن ملامح البرنامج خارج المسابقة ينقصها نحو عملين أو ثلاثة على الأكثر، لكن نحن في وضع مريح جدًا بخصوص هذا الإطار».

منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، وذلك تقديرا لجهوده في دعم صناعة السينما على مدار العقدين الأخيرين.