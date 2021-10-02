نصائح لترشيد الطاقة عند استخدام السخان الكهربائي.. «متشغلهوش طول اليوم»

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يستخدم المواطنون السخان الكهربائي بشكل كبير للاستحمام أحيانا بشكل يومي وهو ما يسبب ارتفاعا كبيرا في قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة بعد تطبيق الزيادة في شرائح الاستهلاك بدءا من شهر أغسطس الماضي.

كيف تستخدم سخان الكهرباء وتتحكم في الاستهلاك

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 6 نصائح يجب أن يتبعها المواطن عند استخدامه السخان الكهربائي للترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة ولخفض قيمة الفاتورة الشهرية وللحفاظ على الجهاز نفسه وإطاله عمره الافتراضي وهي كالتالي..

كيفية إطالة العمر الافتراضي لسخان الكهرباء

-ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد في استهلاك الكهرباء.

-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

-يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

-عند شراء سخان جديد، اشترِ السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

الفرق في الاستخدام ما بين سخان الكهرباء وسخان الغاز

وحدد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء 4 فروق في الاستخدام ما بين السخان الكهربائي وسخان الغاز كالآتي..

أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، الفرق بين استخدام سخان الغاز والكهرباء والتكلفة والاختيار بينهما وحجم وسعة السخان المناسبة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المشتركين بعد تحويل السخان للغاز الطبيعي انخفضت فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة.

- سخان الكهرباء محدد بكمية مياه محدودة حسب حجم السخان ولكن سخان الغاز غير محدد بكمية مياه فيمكنك تشغيله وسحب المياه التي تحتاجها.

- سخان الكهرباء يحتاج إلى وقت للتشغيل حتى يتم تسخين المياه قد يصل إلى ساعة أو أكثر ولكن سخان الغاز لا يتم تشغيله إلا وقت الاستخدام.

- تعتبر الكهرباء أغلى بكثير من الغاز فيعتبر استخدام السخان الكهربائي مكلفا نسبيا وعند الحاجة إلى تشغيله لفترات طويلة يسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ وكلما زادت سعة السخان زادت الكهرباء المستهلكة.

- سخان الكهرباء ليس اقتصاديا بالمرة لأنه يستخدم كمية كبيرة من الطاقة غير المتجددة وهي الكهرباء لتسخين كمية ماء صغيرة نسبيا مما يسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير.