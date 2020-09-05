الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة يتوقف على ترشيد استخدام الأجهزة بالمنزل

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية ترشيد الطاقة وفوائده

أشارت الوزارة إلى أن القطاع يتحمل مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

وقالت الوزارة إن سبب شكوى عدد كبير من المشتركين من ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء يرجع إلى الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية.

الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء

براد المياه الكهربائي "الكاتل"

يعد براد المياه الكهربائي الأكثر استهلاكا للكهرباء بخلاف جميع الأجهزة الكهربائية واستخدامه طوال اليوم يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

جهاز تسخين الخبز "توستر"

جهاز تسخين الخبز "toaster" يستهلك 1350 وات في كل ساعة تشغيل متواصل، أي أن هذا الجهاز يستهلك كل 45 دقيقة تقريبًا ما يعادل كيلو وات.

تكييف الهواء

هو من الأجهزة التي نلجأ إلى تشغيلها في الصيف للتخلص من حرارة الجو العالية لكنه من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء لذلك يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.

الغسالة

من الأجهزة المستهلكة للكهرباء بشكل كبير لذا يجب التحقق في مواصفات الغسالة حيث يوجد غسالات حديثة توفر في الطاقة الكهربائية ويجب عدم التشغيل إلا عند امتلاء الغسالة إضافة إلى فصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام.

أجهزة الكمبيوتر و"راوتر" الإنترنت

معظم البيوت حاليا تحتوي على أجهزة الكمبيوتر وجهاز طباعة و"راوتر" الإنترنت وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا.

السخانات الكهربائية

السخانات الكهربائية التي تضبط على درجة حرارة مرتفعة تقلل العمر الافتراضي لها وترفع من قيمة فاتورة الكهرباء.

ويفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه؛ وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر، إضافة إلى أن المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة تؤدي إلى فقد درجة الحرارة أي استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع في قيمة الفاتورة.