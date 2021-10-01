وزيرة التخطيط: حريصون على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي ومحافظ مصر لدى البنك، اجتماعا مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر الفيديو، لمناقشة التعاون المشترك والتنسيق في استضافة مصر لفعاليات الاجتماع السنوي للدول الأعضاء.

ترتيبات افتتاح مقر المكتب الاقليمي للبنك في مصر

كما جرت مناقشة ترتيبات افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك في مصر، التي تأتي تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 4 أكتوبر 2018.

فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون

وتم مناقشة أبعاد الأدوار والمهام التنسيقية المنوطة بالمكتب الإقليمي للبنك، وكذا دوره في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة بين الجانبين.

حرص مصر علي تعميق التعاون مع مجموعة البنك وكل مؤسسات البنك الإسلامي

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص مصر على تعميق التعاون مع مجموعة البنك وكل مؤسسات البنك الإسلامي، وأداء دور فاعل في تطوير أعمال البنك.

وأشارت السعيد إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في مصر سوف يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك، ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.

يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضافت أن المكتب الإقليمي يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في مصر ودول الجوار، ويمكن للبنك النظر في إمكانية دعم المستشفيات من خلال مخصصات البنك لصالح الوقف، فقد تم إقامة مستشفى الناس من خلال مبادرات أهلية، في حين تتيح إجراء عمليات القلب للأطفال من داخل وخارج مصر بالمجان، وبالتالي فإن مساهمة البنك فيها تعطي صورة دولية طيبة عن دور البنك التنموي والاجتماعي.