السيطرة على حريق في جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية (صور)

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مناطق تابعة لوزارة الزراعة بجزيرة الشعيرة في مركز القناطر الخيرية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وتولت نيابة القناطر الخيرية التحقيق، حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته وحصر الخسائر، حيث يرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري «عقب سيجارة» ألقي علي مخلفات الأشجار، ما أدى إلى اشتعال النيران.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد بنشوب حريق في جزيرة الشعير.

تفاصيل وأماكن حريق بساتين الجزيرة بالقناطر

أخطرت الحماية المدنية برئاسة العميد هيثم شحاتة بالحادث، وتبين أن الحريق اندلع في أماكن تابعة لوزارة الزراعة والخاصة بالإنتاج الحيواني والنباتات الطبية وبساتين الجزيرة، حيث جرى الدفع بسيارات إطفاء من القناطر وقليوب بمعاونة سيارات تنمية المجتمع المحلي ولا خسائر بالأرواح أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي، لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب لجنة من وزارة الزراعة لحصر الخسائر وفتح تحقيق إداري حول الحادث وأسبابه وملابساته.

رئيس مدينة القناطر: الوضع تحت السيطرة ولا إصابات أو وفيات

قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر، إن الحريق كان محدودا وجرى السيطرة عليه بسرعة دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو نفوق لمواشي الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون سبب الحريق «عقب سيجارة» ألقي في مكان مخلفات المنطقة بجوار السور.