استقرار الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة ونجله يرافقه بالمستشفى

يخضع الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة للملاحظة الطبية داخل غرفة العناية المركزة بعد إجراءه عملية جراحية صباح اليوم بمركز جراحة المسالك البولية والكلى بالمنصورة حيث خضع لجراحة دقيقة بعدما عانى طوال الأسابيع الماضية من التهابات شديدة في الاثنى عشر والمرارة.

استقرار الحالة الصحية لتوفيق عكاشة

وقال إبراهيم عكاشة نجل الإعلامي توفيق عكاشة في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن الحالة الصحية لوالده الإعلامي توفيق عكاشة مستقرة ويخضع للملاحظة الطبية لحين نقله إلى غرفة عادية لمتابعة حالته الصحية عقب إجراء الجراحة. ورافق ابراهيم توفيق عكاشة والده بالمستشفى أثناء خضوعه للعملية الجراحية ولايزال بصحبته إلى جانب زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

توفيق عكاشة يخضع لعملية جراحية

وبخصوص تقرير الحالة الصحية فقد خضع توفيق عكاشة خلال الأسابيع الماضية للعلاج والفحوصات الطبية الدقيقة باحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بالمنصورة، حيث تبين أثناء فحصه أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية بجانب وجود حصوة بطول 1 سنتيمتر بالمرارة.

أوضح الطبيب المعالج تطورات الحالة الصحية لتوفيق عكاشة مشيرا إلى إنه يعاني من بعض المشاكل في المسالك البولية ، وسيقوم بتناول علاج لهذه المشاكل على مدار 3 أشهر متواصة، خاصة مع وجود اشتباه في وجود اورام على الاثنى عشر إلا أن الفحوصات أثبتت عدم وجود تلك الأورام.

وتحسنت قليلا الحالة الصحية لتوفيق عكاشة بعد معاناته من وجود التهابات شديدة في المثانة، ما استدعى التزامه بالعلاج لحين القدرة على إجراء عملية جراحية وهي التي خضع لها اليوم، بحسب توضيح الطبيب.

أسرة توفيق عكاشة تطمئن متابعيه على حالته الصحية

من جانبها طمأن ابراهيم توفيق عكاشة نجل الإعلامي توفيق عكاشة متابعيه على حالته الصحية وطالبهم بتكثيف الدعاء له لتجاوز تلك الفترة الحرجة، كما ناشدت الإعلامية حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة متابعيه الدعاء له خاصة أنه يجري العملية الجراحية يوم الجمعة لافتة في مناشدتها متابعيه بالدعاء له يوم الجمعة الذي به ساعة استجابة، ووجهت لهم الشكر على قلقهم ودعواتهم لزوجها باستقرار الحالة الصحية.