حكاية خيانة بطلتها زوجة منعها زوجها من لقاء العشيق فاستعانت به لقتله

كان يشعر أن شيئا ما يحدث لا يعلمه، لكنه لم يعط للأمر أهمية كبرى، فلم يصدر منه إلا أن منع زوجته من الخروج المتكرر الذي ارتاب في أمره كثيرا، ولم يكن يعلم أن ذلك المنع هو بداية التخطيط لقتله والتخلص منه على يد الزوجة والعشيق والصديق بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

المنع من الخروج أشعل فتيل الأزمة

لم تتوقع الزوجة أن يحرمها زوجها من الخروج من المنزل، فقد حطم أملها في مقابلة عشيقها واستمرار العلاقات المحرمة بينهما، وعلى الفور هاتفت عشيقها المتهم الثاني، لتسرد له ما حدث والذي ثارت ثورته لشعوره أنه لن يرى عشيقته طوال الأيام المقبلة حتى يسمح لها الزوج بخروجها من المنزل.

تجدد المشاجرات يوميا بين الزوجين

مشادات كلامية ومشاجرات حدثت بين الزوج وزوجته الثانية، بسبب منعها من الخروج من المنزل، وتدخلت الأسرة لحلها ولكنها كانت تتجدد يوميا، لم يكن أمامها إلا أن تشكو للعشيق مرة أخرى، فقررا التخلص منه بمساعدة صديق العشيق.

وفي هدوء الليل قامت الزوجة بصرف نجلها خارج المنزل بحجة رغبتها في ترتيب المنزل، فوافق الابن الذي يدعى «هشام» على الفور، وعقب خروجه دلف العشيق والصديق إلى العقار، ودخلا إلى الشقة حال تغفيل الزوجة للضحية، بإيهامه أنها تريد شيئا من داخل خزانة الملابس الخاصة بهما.

كان يفتح خزانة الملابس ليأتي لزوجته بالأموال التي طلبتها منه من داخلها، فلم يشعر بنفسه إلا أن وضع أحدهم يده على فمه لكتم صوته، ثم ظهرت زوجته أمام عينيه لتضحك بصوت عال على وضعه، فأخرج العشيق سكينا من بين طيات ملابسه ووجه عدة طعنات للزوج، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، ثم لاذوا بالفرار.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

ورد بلاغ لقسم الشرطة من الأهالي، يفيد بوجود جثة جارهم داخل الشقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وعرضهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.