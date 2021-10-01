إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في 2023 توفر 75% من نفقات الصيانة

كشف تقرير صادر عن نقابة المهندسين عن أنه سيتم إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بنهاية عام 2023، في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من خلال تقليل عدد السيارات التي تعمل بالبنزين، وأوضح التقرير أن الاعتماد على السيارة الكهربائية سيؤدي إلى انخفاض تكاليف نحو 75% من الأموال التي تنفق للصيانة على السيارات.

السيارة الكهربائية

وأشار التقرير الذي أعلنته نقابة المهندسين، وتم عرضه في ندوة نظمتها لجنة الطاقة بالنقابة عن التوجه العالمي لاستخدام السيارات الكهربائية وأثرها على البيئة، إلى أن هناك شراكة بين شركة النصر للسيارات وأخرى صينية تعد إحدى أقوى الشركات في الصين في إنتاج السيارة الكهربائية.

وتناول المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، الحديث عن تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية في مصر، حيث أوضح ان الموضوع له أكثر من توجه اتبعته الحكومة المصرية للتقليل من آثار العبء الكبير الذي تمثله السيارات التي تعمل بالبنزين على ميزانية الدولة، فضلا عن تقليل نسبة الانبعاثات التي تضر بالبيئة والهواء.

شراكة صينية وروسية

وأشار «عسكر» إلى أن هناك نوعين من الشراكة تسير فيهما الحكومة المصرية، الأول بين شركة النصر للسيارات وشركة «دونج فينج» الصينية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، وبموجب هذه الشراكة فإنه من المقرر أن يتم إنتاج 25 ألف سيارة بنهاية عام 2023، كما تتضمن بنود هذه الشراكة إنتاج هذه السيارات بمكون محلي يصل إلى 45%.

وأوضح خبير السيارات أن الاتجاه الثاني لإنتاج سيارة كهربائية يتمثل في شراكة مصرية روسية لإنتاج أول سيارة روسية مصرية تعمل بالكهرباء، مضيفا أنه بالتزامن مع التوجهين لإنتاج السيارة الكهربائية فإن هناك مخطط لزيادة المكون محلي التصنيع في السيارة الكهربائية إلى أقصى درجة ممكنة، والعمل على استكمال مكونات المشروع ل اسيما ما يتعلق بمحطات الشحن الكهربائي لمختلف أنواع السيارات.

وتناول خبير السيارات في استعراضه لتقرير أهمية انتاج سيارة كهربائية مصرية الصنع فوائد هذا النوع من السيارات، فبالإضافة إلى أنها سيارة صديقة للبيئة وتمثل أحد أساليب التقليل من الانبعاثات الضارة، فإن لها فائدة مادية أيضا تتمثل في أن الصيانة الدورية للسيارات الكهربائية ستوفر نحو 75% مقارنة بالأموال التي تنفق لصيانة السيارات التي تعمل بالوقود.

وبخصوص عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم، استعان «عسكر» بإحصائية لوكالة بلومبرج الأمريكية التي ذهبت إلى أن عدد السيارات الكهربائية في العالم بلغ 5.1 مليون سيارة في عام 2018، في ظل تنبؤات تتوقع ارتفاع عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم لـ 10 ملايين سيارة بحلول عام 2025، ثم ارتفاع آخر لـ 28 مليون سيارة في 2030.