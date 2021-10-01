مخرج مسلسل لعبة الحبار يكشف حقيقة تقديم موسم ثانٍ: «أمر مرهق»

تصدر مسلسل لعبة الحبار «Squid Game» محركات البحث على الإنترنت، بعد عرضه على منصة «نتفليكس»، حتى كاد أن يصبح أعلى الأعمال الدرامية مشاهدة في تاريخ المنصة الإلكترونية، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول حقيقة تقديم موسم ثان من المسلسل.

وانتشرت على مدار الأيام الماضية، بوسترات متنوعة لـ مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني، وهو الأمر الذي نفاه صناع المسلسل تماما، حيث لم يتم العمل على الموسم الثاني من المسلسل بشكل فعلي، وفقا لما كشفه مخرج المسلسل هوانج دونج هيوك لمجلة «فارايتي».

وقال مخرج مسلسل لعبة الحبار لموقع «Variety»: «ليس لدي خطط مطورة بشكل جيد للموسم الثاني من المسلسل، إن مجرد التفكير في الأمر مرهق»، متابعا: «ولكن إذا كنت سأفعل ذلك ، فلن أفعل ذلك بمفردي بالتأكيد. سأفكر في استخدام ورشة للكتابة بالإضافة إلى مخرجين متعددين ذوي خبرة».

مخرج مسلسل لعبة الحبار: العمل رمزي يمثل المنافسة الشديدة في الحياة

وعن سبب نجاح المسلسل وتعلق الجمهور من مختلف دول العالم به، أوضح مخرج لعبة الحبار: «يرجع ذلك إلى بساطة المسلسل وشخصياته التي يمكن الارتباط بها، أردت أن أكتب قصة كانت قصة رمزية أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث، شيء يصور منافسة شديدة إلى حد ما مثل المنافسة الشديدة في الحياة».

وأضاف: «لكنني أردت أن تستخدم نوع الشخصيات التي قابلناها جميعًا في الواقع. الحياة باعتبارها لعبة البقاء على قيد الحياة ، فهي ترفيه ودراما إنسانية، والألعاب المصورة بسيطة للغاية وسهلة الفهم، وهذا يسمح للمشاهدين بالتركيز على الشخصيات بدلاً من تشتيت انتباههم بمحاولة تفسير القواعد المعقدة».

قصة مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول مجموعة مكونة من 456 شخصًا، مدينين ويائسين، في لعبة البقاء على قيد الحياة، حيث تتاح لشخص واحد فقط الحصول على على 45.6 مليار وون كوري، إذا فاز بسلسلة من ست مباريات دموية.