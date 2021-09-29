ملخص قصة مسلسل لعبة الحبار.. يتصدر قائمة أفضل 10 برامج على «نتفيلكس»

حقق المسلسل الكوري لعبة الحبار «Squid Game» مشاهدات عالية، وإشادات واسعة من الجمهور، كما تصدر اسمه محرك البحث «جوجل»، بعد عرضه لأول مرة على «نتفيلكس» بدءا من يوم الجمعة 17 من سبتمبر الجاري، وبعد النجاح الذي حققه، يستعد صناع العمل للتحضير لجزء ثان منه.

مسلسل لعبة الحبار يحتل المرتبة الأولى

وتصدر مسلسل لعبة الحبّار قائمة الدراما الكورية، ليصبح بذلك المسلسل الكوري الأول الذي يحظى بتصدر قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على شبكة نتفيلكس في الولايات المتحدة، وفقًا للإحصاءات فإن مسلسل «Squid Game» سيصبح أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ Netflix، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي لمسلسل «Bridgerton»، كما يحتل المسلسل حاليًا المرتبة الأولى في أكثر من 90 دولة حول العالم.

ملخص قصة مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار في 9 حلقات في إطار درامي تشويقي، حول مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون في سلسلة من الألعاب الغامضة للفوز بجوائز مالية ضخمة تبلغ قيمتها 45.6 مليار وون «38.5 مليون دولار أمريكي»، كما يسلط الضوء على المجتمعات غير العادلة، كما يبرز فكرة انتشار العنف والخداع في المجتمع.

ويحكي المسلسل قصة البطل الذي يعاني من الفقر وهو في الـ40 من عمره، ويحاول ربح المال بأي طريقة لعدم حصوله على وظيفة محددة، وبسبب فقره تهجره زوجته، ثم يقرر البطل الدخول في ألعاب غامضة لكسب المال، وعندها يجد نفسه في مكان غريب مع الكثير من الأشخاص يمارسون لعبة مكونة من 6 مستويات.

أبطال مسلسل لعبة الحبار

مسلسل لعبة الحبار بطولة كل من وبارك هاي سو، لي جونغ جاي، وواي هاي جون، أوه يونغ سو، ومن إنتاج شركة سيرن بيكتشرز، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.