رفع 1161 متر مخلفات خلال أسبوع بقرى مركز قنا

أعلن مجلس مدينة قنا، أن الوحدات المحلية والأحياء بنطاق مركز قنا، تقوم بتنظيم حملات رفع تراكمات القمامة، وكفاءة منظومة النظافة العامة، أسفرت عن رفع 1161 متر مخلفات.

تفاصيل حملات النظافة في قرى مركز قنا

حاء ذلك من خلال إزالة جميع التراكمات القمامة، بشكل دوري من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، بجميع قرى وأحياء مركز ومدينة قنا.

وقال وليد عبدالغني، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، إن الوحدة في تواصل مستمر لرفع تراكمات القمامة بشكل يومي، كما أنه تم رفع 220 متر مخلفات صلبة خلال هذا الأسبوع، من جزيرة الطوابية والبربخ وبيت سري وطريق النوافلة ونجع سالم والحجيرات.

وأضاف عبدالحميد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية المحروسة، أنه يتابع بشكل دائم أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، لافتا أنه تم رفع 130 متر تقريباً، من المخلفات الصلبة بمدخل الزوايدة والدير الشرقي وسوق الخميس وطريق قنا الأقصر الزراعي.

وتابع رفاعي أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود، أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة القرية، وتم رفع 150 مترا تقريباً من طريق أبنود الرئيسي، وطريق أبنود الأشراف وطريق الفارسي ومدخل الكلاحين ومدخل كرم عمران وطريق مخر السيول بكرم عمران.

ونوه فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لقرية القناوية، إلى أن معدات وعمالي الوحدة قد رفعت 120 متر تقريباً من مدخل الجزيرية، وطريق مصر أسوان، ومدخل القناوية والمخادمة وأهم مكبات القمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، برئاسة هاني دشناوي، رئيس القرية، برفع 144 متر تقريباً، من المخلفات الصلبة، بقرية البياضية ومدخل المدينة الصناعية، وطريق الهجان وطريق الاربعين والشيخ حسين، والطريق الموازي لطريق مصر أسوان الزراعي.

ورفعت الوحدة المحلية لقرية دندرة، ما يقارب 300 متر تقريباً من المخلفات، برئاسة أحمد عبد الرحيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة، من دائرة الوحدة ، منها كوبرى دندرة، وشارع المدارس وشارع المحلات التجارية بالترامسة وشارع الموقف بدندرة، وأمام مركز شباب دندرة ومدخل عزبة يوسف، وطريق المعبد والطريق الزراعى بالترامسة وطريق الصحراوى الغربي وشارع مدرسة الزراعة.

خطة في الأشراف

وأشار رئيس الوحدة المحلية لقرية الأشراف، إلى أن الوحدة تعمل بخطة أسبوعية؛ لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بالقرية، وهي يوم الأحد بنجع الخربة، والإثنين بالنوابعة والإخصاص، والثلاثاء العسلية والكراوين، والأربعاء الأشراف الشرقية، والخميس الشوارع العامة والرئيسية، بإجمالي 97 متر مخلفات تقريباً بهذا الأسبوع

مجلس مدينة قنا: لا ندخر جهدا في ملف النظافة

وقال حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية وتوابعها لا تدخر جهداً في ملف النظافة بمركز قنا، وأنه تم رفع ما يقارب 1161 م² قمامة ومخلفات صلبة بالمجالس القروية التابعة للوحدة، ناهيك عن أعمال النظافة الدورية والمستمرة على مدار الساعة داخل مدينة قنا.

وتابع أنه تجرى هذه الأعمال بناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية، حرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات أول بأول الموجودة بالمقالب العمومية، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.