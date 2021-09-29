إزالة 277 طن مخلفات وأتربة في حملات نظافة بالأقصر

شن عدد من الوحدات المحلية داخل محافظة الأقصر، عدة حملات على عدد من المناطق والشوارع، لإزالة المخلفات والإشغالات والتراكمات من الميادين والطرق، حيث نجحت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، تحت رئاسة العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، في القيام بتنفيذ أعمال دهانات لمنطقة كوبري يسى وكوبري العطيات، والواقع على طريق مصر أسوان، بقيادة رئيس قرية المدامود قبلى مصطفى النجار وسكرتير القرية.

إزالة 7 أطنان مخلفات بالزينية

كما تمكنت الوحدة المحلية، من رفع حوالى 7 أطنان من الأتربة والمخلفات والتراكمات من الطرق العامة بجوار المعهد الديني التابع للقرية، تحت إشراف نائب رئيس المركز، تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باستمرار أعمال النظافة وتكثيف أعمال إزالة المخلفات من الطرق والشوارع والميادين الهامة، لإعادة المظهر الحضاري للمحافظة السياحية.

في ثلاثة أيام.. رفع 240 طن مخلفات

من جانب آخر، شن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة استهدفت رفع كفاءة منطقة الملاحة الواقعة بمنطقة نزلة كوبري المطار بحي شمال، حيث تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، حيث أسفرت الجهود عن رفع 240 طنا من الأتربة والقمامة، فضلًا عن عملية تسوية وتمهيد الطريق لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

حملة بشوارع إسنا تزيل 30 طن أتربة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة رئيس المركز إبراهيم نصير، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بمركز إسنا، استهدفت شوارع المدينة، فضلًا عن مدخل قرية النجوع، حيث نجح قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بمركز إسنا، في رفع 30 طن أتربة ومخلفات صلبة بمنطقة الطريق الغربي، فضلًا عن موقف الأقاليم.

كما قامت الحملة بأعمال طلاء وتجميل لحاجز النيوجيرسي على ترعة أصفون، فيما أجرى قسم الزراعة أعمال قص وتقليم الأشجار المرتفعة، فضلًا عن إزالة الملصقات بميدان المسلة بمدخل المدينة.