رفع 700 طن مخلفات من محيط سور مجرى العيون

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة رفعت تراكمات تاريخية من محيط سور مجري العيون بمحافظة القاهرة، حفاظًا على هذا السور الأثري واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المنطقة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مؤكدا أن أعمال التطهير تتم تحت إشراف العميد محمود أبوبيه رئيس الإدارة المركزية للنظافة وعلاء أبو طالب مدير المنطقة الجنوبية، ورؤساء الأفرع بالمنطقة وتم الانتهاء من رفع كافة التراكمات.

أسطول هيئة النظافة يرفع مخلفات مجرى العيون

وأشار «الشرشابي»، لـ«الوطن»، إلى أن أسطول هيئة النظافة بالقاهرة دفع بـ25 سيارة كبيرة و7 لودر و5 «بوك»، بالإضافة إلى سيارتين للمياه، لرفع ما يزيد عن 700 طن من المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي للهيئة، مع تخصيص محطة مناولة متحركة بنطاق السور للحفاظ على نظافة المكان.

إبراز المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية

وأكد أنه تم تكثيف أعمال النظافة حول سور مجرى العيون لإظهار المنطقة بالشكل الحضاري المناسب لها، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، ويعد سور مجرى العيون أحد أبرز الآثار الإسلامية التاريخية في مدينة القاهرة وعمره 900 عام، حيث جرى إنشائه في عهد صلاح الدين الأيوبي، لنقل المياه من «فم الخليج»، من خلال قناة للمياه ترفعها السواقي من إحدى الآبار القريبة من القلعة التي كانت تمثل مقرا للحكم في عصر الدولة الأيوبية، حتى تقوم بتوصيل المياه إلى القلعة، ويمتد سور مجرى العيون على مساحة 3500 متر ويبدأ من منطقة فم الخليج حتى منطقة السيدة عائشة، كما يضم السور برج يسمى «برج المأخذ» يحتوي على 6 سواقي.

وانطلقت خطة تطوير سور مجرى العيون فى يوليو عام 2019 تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وتتضمن خطة التطوير إقامة المسطحات الخضراء وإضاءة السور بالليزر وإقامة الحدائق والمطاعم ومحلات للحرف اليدوية بالإضافة إلى قاعات العروض الثقافية والحفلات التراثية.