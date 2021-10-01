مفوض مصر بـ«إكسبو 2020 دبي»: الجناح المصري مزج بين العراقة والمستقبل

أكد الدكتور أحمد مغاوري، المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020، أن المزج المبهر بين العراقة والمستقبل داخل الجناح المصري، تأخذ الزائر في جولة ساحرة، ليرى ويتفاعل مع مصر المستقبل، كما يراها أبناؤها، وكما نحب أن يراها العالم، فنحن نحب أن يراها العالم كما كانت مشرقة ومبهرة وبراقة، مثلما نحب أن نسميها «أم الدنيا».

وقال المفوض، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية الإماراتية متفردة، ولها خصوصية لا يمكن وصفها في كلمات، فما يجمع الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين، أمر لا يتكرر كثيرا في نمط العلاقات الدولية، وينعكس هذا بوضوح خلال اللقاءات الأخوية التي تجمع قيادات البلدين فنحن نعتبر أنفسنا في بلدنا ونعتبر مصر وطن لكل إماراتي بل لكل عربي.

الخصوصية التاريخية للهوية المصرية أساس لمستقبل مشرق

وأضاف أن الخصوصية التاريخية للهوية المصرية، تُشكل أساسا لمستقبل مشرق ومزدهر، ورسالتنا هي أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الإقليمي والعربي والأفريقي والدولي، وهو ما يعكسه الجناح المصري من خلال محتوى مبتكر وجاذب من حيث تقنيات وأدوات العرض والتي صممت وصنعت كلها بأيادٍ مصرية.

وتابع أن الإمارات تحظى بالاحترام والتقدير العالمي، لثبات مبادئها ومرتكزاتها التي تنسجم مع تطلعات دول المنطقة والعالم من حيث ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش ونشر السلام وليس أدل على ذلك من توافق الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض بشكل عام، والدول الغربية بشكلٍ خاص، في باريس على التصويت لدولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي.

الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي فخر للأشقاء بالإمارات

وأشار مغاوري إلى أن الافتتاح التاريخي لـ«إكسبو 2020 دبي»، فخر للأشقاء في الإمارات ولكل عربي من المحيط للخليج، وأن المعرض فرصة عظيمة تجمع أكثر من 192 دولة حول العالم، تحت شعار عبقري «تواصل العقول وصنع المستقبل» لنعيد تقديم أنفسنا من خلال ما نمتلكه من مقومات أساسية وتعزيز مبادئ السلام والتكامل والتنمية والازدهار من أجل الجميع.

ولفت إلى أن إكسبو 2020 دبي، يجسد الجهود الكبيرة والمخلصة لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي عكس الاحترافية في التخطيط المدروس والتواصل الفعال مع كافة الشركاء والقدرات العالية في إدارة الأزمات الطارئة وتحويل التحديات إلى فرص، حيث نأمل أن نرى إكسبو 2020 دبي «ديستريكت 2020» أحد أبرز وأهم المدن الذكية في العالم.

علامة فارقة لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في ظل كورونا

وحول إطلاق إكسبو 2020 دبي مرحلة جديدة لاستعادة النشاط العالمي، لاسيما في ظل جائحة كورونا، قال إن إكسبو 2020 دبي يشكل علامة فارقة لمرحلة جديدة من التعاون الدولي خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أثبتت دبي مكانتها المهمة على مستوى العالم كمدينة طموحة وآمنة، وقد رأينا ذلك بوضوح وعلى أرض الواقع من خلال ما اتخذته الإمارة من إجراءات للتعامل مع جائحة كورونا، وصولا إلى ما نحن فيه الآن، ما يعزز عودة انعقاد الفعاليات والأحداث مرة أخرى على أرض الواقع.

وأضاف أن ما قدمته دبي من إبهار للعالم، ليس بغريب عليها، لما تتمتع به من قدرة على استضافة وتقديم العديد من الفعاليات العالمية، وتأتي استضافة إكسبو 2020 لتشكل دليلا جديدا على الإمكانات الهائلة التي تتميز بها دبي فيما يتعلق بإقامة المحافل الدولية الضخمة بأمان وكفاءة عالية.