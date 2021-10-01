العسومي: تنظيم الإمارات لمعرض إكسبو 2020 مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعا

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظيمها لمعرض إكسبو 2020، يعكس مكانتها العالمية الرائدة وما تحظى به من تقدير واحترام مختلف دول العالم، وذلك في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مقدماً خالص التهاني القلبية بمناسبة بدء فعاليات المعرض اليوم الأول من أكتوبر 2021 والذي يستمر حتى 31 مارس 2022.

تنظيم الإمارات للمعرض مصدر فخر للعرب جميعا

وأضاف العسومي أن تنظيم دولة الإمارات، كأول دولة عربية لهذا المعرض، الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تقام في العالم، يمثل مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعا، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الإمارات على توفير منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم اليوم، سواء التحديات الصحية أو الاقتصادية، أو التحديات التي تواجه البيئة والمناخ.

استضافة الإمارات للمعرض نقلة نوعية لتنظيمه

وأعرب العسومي عن ثقته التامة في أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث، سيمثل نقلة نوعية في تاريخ تنظيم هذا المعرض، بالنظر لما تمتلكه الإمارات من بنى تحتية تم تشييدها وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلاً عن خبرتها الكبيرة والممتدة عبر سنوات في تنظيم المعارض الدولية واستضافة العديد من الأحداث الهامة في كل المجالات.