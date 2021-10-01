الصحة: الاتفاق على 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة لقرى «حياة كريمة»

تابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، التي ستعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتلبية احتياجات وزارة الصحة والسكان ومضاعفة طواقم العمل الهندسية والفنية لتلبية وفقًا للبرنامج الزمني لمبادرة «حياة كريمة»، يرافقها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل.

عيادات متنقلة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الوزيرة وجهت بإدخال نمط آخر من العيادات المتنقلة عبارة عن سيارة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أوصت بتجهيز سيارات خدمات مخصصة لفترات الراحة للفرق الطبية، موضحًا أن العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف ستقدم الخدمات البديلة لأهالي القرى المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أثناء فترة التطوير الجارية بالمنشآت الطبية بتلك القرى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لتوابع القرى بعد الانتهاء من فترة التطوير.

وأكدت الصحة أن جميع سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة التي ستعمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» ألمانية الصُنع والتجهيز، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على شراء 2510 سيارات إسعاف وعيادات طبية متنقلة من إنتاج شركة «مرسيدس»، تشمل 1000 سيارة إسعاف جميعها مزودة بوحدات عناية مركزة، و1510عيادة متنقلة بمختلف التخصصات الطبية.

كما أشار البيان إلى أن توفير هذا النموذج من العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف بما يضمن استدامة الخدمات الطبية لأهالي القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة»، كما يُعد هذا التعاون خطوة كبيرة في الرعاية الصحية ضمن المبادرة، وبما يتواكب مع التطور الذي يشهده القطاع الصحي بمصر.

تاج الدين: العالم يواجه تحديات في توريد المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، النتائج المثمرة التي تحظى بها زيارة الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها إلى ألمانيا، في ظل التطور الكبير التي تشهده المنظومة الصحية في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية العاجلة، مؤكدًا أن العالم يواجه تحديات في توريد المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف، ولكن من أبرز نتائج هذه الزيارة وضع خطة لتسريع توريد العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى مناظرة سيارات الإسعاف والعيادات المتخصصة والوقوف على إمكانياتها وقدرتها على الخدمة في جميع المناطق الريفية، ومطابقتها لجميع المواصفات الفنية، فضلاً عن وضع خطة استراتيجية للتعاون على المدى الطويل.