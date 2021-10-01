«مياه الشرب» تدشن حملات توعوية بمشروعات «حياة كريمة» في الجيزة

وجّه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فرع الشركة إلى تدشين حملات توعوية للمواطنين بالمناطق التي تشهد تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى هذا القطاع، وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

تنفيذ حملات للتوعية بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها

وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، في بيان صحفي، اليوم، إن إدارة التوعية بالشركة نفذت عدد من الحملات التوعوية بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، والتي شملت قريتي «الشوبك الشرقي بالصف وصول بأطفيح»، بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينتي الصف وأطفيح.

حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات المنازل

وأشار «بدوي»، الي أن الحملات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية منها حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات المنازل، وتوزيع مطبوعات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين، وعقد ورش رسم للأطفال وأنشطة تفاعلية بما يساهم في وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما تناولت الحملات تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق قراءتي لتسجيل الإستهلاك، وتطبيق موبايل 125للإبلاغ عن الشكاوى.

تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين

ومن جانبه، أكد وليد عابدين المستشار الإعلامي للشركة، أن ما جاء من توصيات بالملتقى الأول لشركات المياه في المجالات الخدمية لمبادرة حياة كريمة، الذي نظمته الشركة القابضة بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة منسقي مبادرة حياة كريمة بالشركات التابعة، سيكون له بالغ الأثر في رفع الوعي المائي، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالمشروعات القومية، لافتاً إلى أن مياه الجيزة تستهدف المشاركة الفعالة والإيجابية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار التغطية الإعلامية المستمرة والتوثيق الإعلامي وتنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمية بقرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح منها 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.