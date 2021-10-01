فحص 946 مواطنا في قافلة طبية بقنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلي، التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية بقرية الحلفاية

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي علي عدد 946 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع «331 حالة باطنة، 218حالة طب أطفال، 190حالة أمراض جلدية، 81 حالة جراحة، 60 حالة طب أسنان، 38 حالة نساء وتوليد، 28 حالة تنظيم أسرة»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 72حالة وإجراء الأشعة لـ 20حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وكيل صحة قنا: كل الخدمات مجانا

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة الطبية أجرت الفحوص الطبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، كما جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في حضور 65 مواطنا من المترددين على القافلة.