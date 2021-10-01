الرئيس السيسي يطمئن من المهندسين على أعمال تطوير الطريق الدائري

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائمين على أعمال تطوير الطريق الدائري في نطاق منطقة الأوتوستراد، عن أي حلول قد يحتاجها الطريق لحل الكثافات المرورية في تلك المنطقة غير الأعمال الجاري تنفيذها حالياً، قائلاً: «خلال تواجدكم مع الناس.. إيه الشغل اللي محتاجين نعمله عشان نيسر على الناس؟.. أنتم بقالكم كذا شهر شغالين على أساسات الدائري.. إيه اللي شفتوه ومحتاجين نتحرك عليه ونشتغل عليه تاني؟».

الرئيس يسأل المهندسين عن أي أعمال مطلوبة لتيسير الحركة على الطريق الدائري

ورد أحد المسؤولين عن أعمال تطوير الطريق الدائري، لافتاً إلى أن محاور الجزائر والمريوطية والزمر -الجاري العمل عليها- ستخدم الطريق الدائري، وتقلل الكثافات المرورية عليه، وحينما تنتهي أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري لن تكون هناك تكدسات مرورية عليه.

وقال أحد المهندسين للرئيس، إن أحد قطاعات الطريق الدائري كانت 3 حارات في كل اتجاه، وستصبح 7 حارات في كل اتجاه حتى تستوعب أي زيادات وتكدسات.

ولفت إلى أن أعمال توسعة وتطوير كوبري الأوتوستراد، والمنيب والمريوطية، ستخدم أعمال توسعة الطريق الدائري، كما يجري ربط كل المحاور المرورية به، من محاور الحضارات حتى الدائري، والأوتوستراد حتى كورنيش النيل، ومحور الزمر، كما جرى عمل «تقاطع عثمان محرم»، ليصبح «تقاطع حر».

المهندسون يطلعون الرئيس على أعمال تطوير تقاطع الأوتوستراد والطريق الدائري

وأشار إلى أنه سيجري ربط الطريق الدائري بالدائري الأوسطي، وبالدائري الإقليمي أيضاً، كما جرى العمل على تطوير تقاطع الأوتوستراد مع الطريق الدائري، عبر تنفيذ كوبري في الاتجاه الشمالي، وآخر في الاتجاه الجنوبي، بالإضافة إلى مطالع ومنازل جديدة، لتستوعب الكثافات على الأوتوستراد، وجرت إضافة 3 حارات مرورية في المطلع والمنزل في هذا الاتجاه.