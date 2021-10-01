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انتصار السيسي تحتفي باليوم العالمي لكبار السن: الدولة توفر كل متطلباتهم

كتب:

شريف سليمان
01:17 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
انتصار السيسي

انتصار السيسي

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، باليوم العالمي لكبار السن، مؤكدة على أنهم قدموا الكثير من العطاء وأسهموا في تنمية الوطن. 

وكتبت انتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبرعن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء، لإسهامهم في تنمية الوطن».

وأضافت: «ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كل متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة».

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