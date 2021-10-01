أعلى عائد في مصر على شهادات الادخار الثلاثية.. تعرف عليها

يبحث عديد من أصحاب المدخرات، عن أفضل عائد على تلك المدخرات، وذلك في إطار استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

تثبيت سعر الفائدة

وقال خبراء الاقتصاد، إنه من المتوقع أن يستمر تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، المقرر له 16 أكتوبر، أو رفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز النصف في المائة، لعدة أسباب أبرزها الإبقاء على الأموال الساخنة من الخروج من السوق المصرية، إضافة إلى لجوء بعض البنوك العالمية إلى رفع أسعار الفائدة وأخيرا، العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب المستمرة في الانخفاض.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أسعار الفائدة على شهادات الإدخار التي تقدم أعلى عائد بالسوق لأجل 3 سنوات للعائد الثابت.

شهادة الادخار البلاتينية من البنك الأهلي

ويبيع البنك الاهلي شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، بفائدة سنوية 11% ويصرف العائد شهريًا.

شهادة القمة من بنك مصر

ويتيح بنك مصر شهادة القمة بعائد سنوي 11% بأجل 3 سنوات وبدورية صرف شهرية للعائد.

شهادة ميد بنك الثلاثية

وبحسب ما أعلنه «ميد بنك»، فإنه يتيح شهادة ثلاثية ذات عائد دوري ثابت 11.25٪؜ يصرف العائد شهريا مقدما، بفئة 1000جنيه ومضاعفتها وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء، باسم القاصر بولاية الولي الطبيعي.

شهادة بنك التعمير والإسكان

وأعلن بنك الإسكان والتعمير عن شهادة التعمير بأجل 3 سنوات، بعائد يصل إلى 11.25% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و10.75% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و10.5% لدورية صرف العائد الشهرية.

شهادة البنك العقاري المصري العربي

ويقدم البنك العقاري شهادة التعمير بأجل 3 سنوات، وبنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و11.25% سنويًا لدورية صرف العائد ربع السنوية.

شهادة المصرف المتحد

ويبيع المصرف المتحد، شهادة بأجل 3 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و11.25% سنويًا لدورية صرف العائد ربع السنوية.