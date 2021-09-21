بديل شهادات الإدخار بالبنوك بنفس العائد ومدتها 3 شهور

إذا كنت من أصحاب المدخرات، ولديك فوائض مالية تبدأ من 25 ألف جنيه، وفي الوقت ذاته لا ترغب في شراء شهادات الإدخار البنكية، خاصةً أن الحد الأدني لأي شهادة يبلغ 3 سنوات، فإن هناك بديل قد يكون أنسب وأكثر تنافسية مقارنةً بالشهادات، وهو «أذون الخزانة».

تثبيت الفائدة

وفقاً لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصادر في 16 سبتمبر الجاري، فقد تم تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وهو القرار الذي ترتب عليه استقرار أسعار العائد على شهادات الإدخار وعدم تغييرها.

العائد على الشهادات

وتدور نسبة العائد على شهادات الإدخار في البنوك حول 10.25% حتى 11% حسب دورية العائد ومدة الاستحقاق، التي تتراوح حالياً بين 3 و5 سنوات.

وعلى الرغم من إمكانية فك شهادات الإدخار أو استردادها من قبل عملاء البنوك بعد 6 أشهر من شرائها، إلا أن تلك الخطوة تتسبب في خسارة أصحاب المدخرات، نظراً للرسوم التي يتم سدادها مقابل التنازل عن الشهادة، وهو الأمر الذي تخلو منه أذون الخزانة.

أذون الخزانة

وفقاً لأسعار الفائدة الحالية فإن أذون الخزانة تكاد تقترب في عائدها من شهادات الإدخار، لكن الميزة الأفضل لها تكمن في أنها أداة استثمار "قصيرة الأجل"، حيث تتوزع آجال استحقاقها بين 3 شهور و6 شهور، و9 شهور، و12 شهرا.

إصدار أذون الخزانة

وأذون الخزانة تعد أداة يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية من أجل الاستدانة، وههي بمثابة صك حكومي تقترض بموجبه الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ويمكن لأي فرد يمتلك حساب مصرفي أن يقوم بشراء الأذون، لكن شريطة ألا يقل مبلغ عن 25 ألف جنيه.

العائد على أذون الخزانة

بحسب بيانات البنك المركزي فالعائد السنوي على شراء أذون الخزانة حاليا يدور حول 13% في المتوسط، وهو العائد الذي يخضع لضريبة نسبتها 20%، وهو ما يعني أن العائد سيكون قريبا من نسبة الـ10% التي تتيحها الشهادات الإدخارية، بجانب إتاحة ميزة أفضل وهي إمكانية استرداد السيولة النقدية في وقت أقرب وبشكل أسرع.