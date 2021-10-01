عادات غريبة قبل الزفاف في الأقصر.. أبرزها غمر العريس بالحنة (صور)

لا تزال بعض القرى بمدينة إسنا، التي تقع جنوبي محافظة الأقصر، تحتفظ ببعض العادات والتقاليد، التي تختلف فيها عن غيرها من المراكز والقرى، فلديها طقوس تتفرد بها عن المراكز الأخرى، الكائنة داخل محافظة الأقصر، وضمن هذه العادات والطقوس استحمام العريس قبل ليلة الزفاف بالحنّة، المكونة من مواد طبيعية، التي يتم جلبها من إحدى العطارين بالمنطقة، وفي زي مختلف يرتديه العريس «جلباب أبيض»، وسط ضحكات وأصوات مرتفعة للزغاريد، في احتفالية كبيرة يشهدها الكبار والصغار والأقارب والجيران.

عادات قديمة متوارثة حتى اليوم

وتنتشر في مركز إسنا، عادات وتقاليد متوارثة، لا تزال تعيش حتى يومنا هذا، رغم أن بعض القرى داخل مركز إسنا لا تمارس هذه العادة، لكن هناك عائلات معينة لا تعقد أفراحها بدون عقد ليلة الحنّة، وسط احتفالية كبرى أمام منزل العريس، يشهدها الجيران والعائلة والأقارب والأطفال والكبار، وسط حالة من البهجة تعم على الجميعز

يحكي عبد الحميد بسطاوي، أحد أهالي مركز إسنا، لـ«الوطن» عن عادة «ليلة الحنّة» في قريته.

مكونات حنّة الزفاف

يقول بسطاوي، إن أساس احتفالية ليلة الحنّة، التي تعقد قبل زفاف العريس بيوم واحد، هي «الحنّة» المصنوعة يدويًا في المنزل، حيث يتم شراء مستلزماتها من إحدى العطارين بمركز إسنا، وتتكون من كمية كبيرة من الحنة البلدي، ودم الغزال، ومخملية، ومحلبية، كما يتم استعمال الليمون وأنواع متميزة من البرفان، وتقوم أسرة العريس بصناعة الحنّة، تمهيدًا لبدء الاحتفالية الكبرى وتستغرق في تصنيعها ساعة كاملة.

احتفالات ورقص على الأغاني

وعن ليلة الحنّة يوضح، ابن مركز إسنا، أن لها طقوس مختلفة، ويبدأ التجهيز من الصباح الباكر من مستلزماتها ثم تصنيعها في المنزل، وتبدأ الاحتفالات أمام منزل أسرة العريس، حيث يتم خلالها توزيع نقود على الأطفال، وكذلك الروائح المتنوعة، كما تتضمن الاحتفالية رش الألوان المختلفة المبهجة على الحاضرين، ويقوم الأطفال والحاضرين بإلقاء الحنة على جسد العريس بالكامل وغمره.

نقل أثاث العروس لمنزل الزوجية

ويُتابع، كما تشهد الإحتفالات، إطلاق كمية كبيرة من الشماريخ في السماء بألوان زاهية، مُعلنة عن إقامة الاحتفالية المتميزة، ويرقص العريس وهو يمتطي الحصان أمام المنزل، ومن خلفه الجيران من الكبار والصغار، ثم يتم تجهيز العريس ليلة الزفاف الرائعة، وفيها يتم نقل المنقولات والأثاث الخاص بالعروس لمنزل عريسها بواسطة الأقارب والعائلة قبل أن تبدأ الاحتفالات النهائية بحفل الزفاف.