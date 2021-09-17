افتتاح مسجدين جديدين بمركزي إسنا وأرمنت جنوبي الأقصر

افتتح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، مسجدين جديدين من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف عقب انتهاء أعمال البناء والتشييد بها بمركزي إسنا وأرمنت جنوب المحافظة، اليوم، في إطار الدور الديني لوزارة الأوقاف وكذلك الوطني والاجتماعي، الذي تقوم به الوزارة، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

افتتاح مسجدين جديدين بجنوب الأقصر

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح المسجد العتيق والكائن بنجع عامر التابع لقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا، ومسجد مجلس مدينة أرمنت جنوب غربي محافظة الأقصر.

افتتاح مسجد العتيق بإسنا ووكيل الوزارة يلقي الخطبة

وفي افتتاح المسجد العتيق بإسنا، ارتقى المنبر وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد عبد الدايم، وألقى خطبة الجمعة، بينما ألقى الخطبة في مسجد مجلس مدينة أرمنت الشيخ صلاح نور وكيل المديرية عقب افتتاح المسجد، في حضور عدد من قيادات المديرية وإدارة أوقاف أرمنت.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، افتتحت خلال الفترات الأخيرة عددًا من المساجد داخل مختلف المراكز والقرى بمحافظة الأقصر، في إطار دورها الديني الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف.

وخلال الفترات المقبلة، تستكمل وزارة الأوقاف افتتاح عدد من المساجد المختلفة في مراكز محافظة الأقصر، سواء إحلال وتجديد أو إنشاء بالكامل، بما يأتي في دورها الديني المهم في افتتاح العديد من المساجد بمختلف المناطق بالمحافظة.