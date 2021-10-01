تفاصيل بيع شقة فاتن حمامة في عمارة «ليبون» بالمزاد العلني

فوجئ قراء جريدة الأهرام اليومية بإعلان في صفحات الجريدة عن بيع شقة فاتن حمامة بعمارة «ليبون» في الزمالك بمزاد علني يوم 27 أكتوبر المقبل، وكتبت الجريدة في إعلانها: «تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة».

شقة فاتن حمامة تقع في الطابق الثاني عشر، وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار ابنتها من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وغرفة ثانية لابنها طارق من الفنان عمر الشريف.

بيع شقة فاتن حمامة في عمارة ليبون

وتعتبر عمارة «ليبون» التي تباع بها شقة فاتن حمامة، عمارة النجوم وللنجوم مصر في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينيات الكثير من الذكريات بها، ففاتن حمامة ليست الفنانة الوحيدة التي قضت عمرها بعمارة «ليبون» في الزمالك، حيث سكنت في نفس العمارة ولبنى عبدالعزيز في الطابق الثامن، وليلى فوزي وزوجها الإذاعي جلال معوض في الطابق الثالث، وسامية جمال أيضا في الدور الثالث لتفادي أعطال الأسانسير التي كانت تقع بها فاتن حمامة دائما.

حي الزمالك مسكن نجوم الفن

وحي الزمالك في العموم سكن به عدد كبير من الفنانين، حيث سكن به عبد الحليم حافظ في عمارة بجوار حديقة الأسماك، وبجوار عمارة العندليب الأسمر سكنت الفنانة نجوى فؤاد والمخرج يوسف شاهين والفنانة ثريا حلمي، بالإضافة إلى أم كلثوم التي كانت تقيم بفيلا في نفس الحي وعماد حمدي ومحمد عبد الوهاب وأحمد رمزي وسعاد حسني وغيرهم من الفنانين.